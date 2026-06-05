巨人の坂本勇人選手のプロ通算300号を記念して特別オークションが開催されます。

5月13日の広島戦で、史上48人目となるプロ通算300号となるメモリアルアーチを放った坂本選手のヒーローボードが、オークション「HATTRICK」に出品されることが5日、発表されました。6月12日正午〜15日22時の期間、出品される予定です。

透明なアクリル板に直筆サインが入っており、通算300号を達成したシーンなどを描いた3種類の特別プレートが製作されました。1選手による複数の特別版プレートの同時出品は初めてということです。

坂本選手の通算300号目のメモリアルボールは、延長12回に登板した宮原駿介投手のプロ初勝利のボールにもなり、坂本選手はこれを宮原投手に譲りました。「プロ初勝利の方が全然価値あることだと思いますし、僕は300本目がたまたま(同時に)ホームランになっただけ」と話し、「そこにあまり興味はなかったので、全然ボールをあげるという話に」なったと話していました。

特別プレートの収益金は被災地復興支援や社会福祉活動などに充てられます。