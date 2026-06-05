北村匠海主演のフジテレビ月９ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」は次回８日に第９話が放送される。

現在、ドラマ第４期世代の寺尾瑠夏（伊東蒼）らが宇宙食サバ缶プロジェクトの開発を受け継いでいる若狭小浜高校海洋科学科に、第５期世代の後輩で水谷結（南琴奈）が入ってくることが予告された。

若狭小浜高校海洋科学科では、教師・朝野峻一（北村匠海）が新人時代に指導した第１期世代の生徒菅原奈未（出口夏希）が教師となって赴任してきている。

女優南琴奈（１９）は透明感ビジュと演技力ともに注目されており、ネットは出口夏希（２４）との共演が話題に。

「さばうちゅに南琴奈さん！？」「まて、待て待て待て待て」「さばうちゅに南琴奈出るのヤバい 出口夏希と絶対に絡んで」「出口夏希と南琴奈の共演見れるかもなのアツすぎるんよな」「ちょっとえぐい。えぐすぎる」「てか出口夏希と南琴奈って画面が美しすぎるな、普通に基準値オーバーだと思う」「出口夏希と南琴奈って同じ作品出ていいんだ 発光しすぎて何も見えなくなりそう」と喚起する投稿が集まっている。

同じく生徒藤倉彩花役の池端杏慈（１８）も相まって「爆美女を１度に拝めるドラマは他にありませんからね本当にありがたい」「出口夏希 池端杏慈 南琴奈を同じ画面に拝めるの？」との喜びも投稿されている。