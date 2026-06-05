前田敦子、小泉孝太郎と“運命の再会”！ 2回遭遇のエピソードにスタジオ大爆笑

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

6月4日（木）に放送された同番組には、前田敦子と木戸大聖がゲスト出演した。

前田は、過去に同番組で共演した小泉孝太郎と“運命的な再会”を果たしたそうで…。

【映像】前田敦子の鋭い発言に小泉孝太郎ヒヤヒヤ「本当危なかった！」

前田は、3月19日放送回にゲスト出演した際、友人から紹介してもらった男性とのエピソードを披露。

前田は、男性から「誕生日が同じだから運命だと思う」とアプローチされ、ときめくどころか「運命ってそんなもんなの？」と冷めたのだそう。冷静な視点で男性をバッサリ斬る前田に、共演者たちは笑いが止まらなかった。

このエピソードを受けて、「よかった…」と1人だけなぜか安心していたのが、同じ回に出演していた小泉だ。

実は小泉は、前田と同じ7月10日生まれ。「収録終わりに『前田さん、誕生日同じですね。運命ですね！』って言っちゃってたら終わり。本当危なかった！」と胸を撫で下ろすと、山里は「こんな奇跡ある!?」と驚き、スタジオは再び爆笑に包まれていた。

前田によると、この収録が終わってすぐに、小泉と偶然2回も会ったのだそう。

最初の再会は別番組の収録だったが、ここでなんと、小泉は前田に「運命ですか？」と発言。また、2回目の再会は廊下で、今度はすれ違いざまに前田へ「ドキドキします」と声をかけてきたという。

前田が披露した小泉のこの奔放なエピソードに、番組序盤からスタジオは大きな笑いに包まれていた。