issinは、お風呂上がりに乗るだけで体組成を測定できるバスマット「スマートバスマット 体組成計モデル（2026）」の先行予約を、公式サイトにて開始した。

【画像あり】新モデルになっての変化ポイント・メンバーシップ

「スマートバスマット」は、体組成計とバスマットを一体化させたヘルスケア製品。お風呂上がりに乗るだけで、体重・BMI・筋肉量・体脂肪率など15項目の体組成データを測定し、専用アプリに自動記録する。専用アプリではパーソナルヘルスケアAI「ウェリー」による食事の栄養価分析、未来の体重変化予測、体重管理モードなどの機能が提供されている。

新モデルでは、バスマットデザインが11種類に拡充されたほか、USB-C充電への変更、スピーカー搭載による測定通知音の改善、Wi-Fi 6対応など、日常での使いやすさが向上している。機能をアップデートしながら、価格は前モデルと同じ19,800円（税・送料込）に据え置かれた。

充電端子はUSB-Cに変更され、本体付属のケーブルに加え、手持ちのUSB-Cケーブルもそのまま利用できる。通信面ではWi-Fi 6に対応し、接続の安定性が向上した。測定完了時の通知音は、従来の電子音からスピーカー搭載による効果音に変わり、音量も大きくなっている。取り替え用マットは11種類のデザインから選択でき、追加購入や交換も可能だ。

あわせて、追加機能が利用できる「スマートバスマット メンバーシップ」も新たに開始される。年払い（6,000円/年）に加入すると、追加機能の利用に加え、通常4,680～5,680円の取り替え用マットの無料クーポンを年1回、スマートバスマットとスマートリカバリーリングを30％OFFで購入できるクーポンを年1回付与する。月払い（500円/月）は追加機能のみが利用可能となる。先行予約特典として、新モデル本体の購入と同時にメンバーシップ（年払い）を申し込むと、初年度が無料となる。

メンバーシップで利用できる追加機能のひとつが「体重オートケア」だ。これは、ユーザーの体重の変化をAIが見守り、無理のない「体重の安定」をサポートする機能。AIがユーザーの「いつもの体重の範囲」と「過去の変動パターン」を学習し、今起きている変化が一時的なものなのか、注意が必要なのかを判断して知らせる。

なお、メンバーシップ単体での販売（月払い500円／年払い6,000円）は、2026年6月中の開始を予定している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）