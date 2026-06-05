エターナルＧ、第３四半期累計営業益は１７％増 １対２の株式分割も発表 エターナルＧ、第３四半期累計営業益は１７％増 １対２の株式分割も発表

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エターナルホスピタリティグループ<3193.T>は５日の取引終了後、２６年７月期第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）の連結決算を発表した。売上高が３８３億１８００万円（前年同期比１３．３％増）、営業利益が２３億６７００万円（同１６．９％増）だった。昨年５月に価格改定を実施したが、直営の既存店における客数は客単価とともに前年同期を上回った。同時に開示した５月度の既存店売上高は前年同月比１．０％増となり、１４カ月連続の増収となった。



あわせて７月３１日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表。加えて、２６年７月末を基準日とする株主優待から、１００株以上２００株未満を保有する株主を優待対象とする実質的な制度拡充及び長期保有株主優待制度の新設を開示した。１００株以上２００株未満を保有する株主に５００円相当（年間１０００円相当）の食事優待券を贈る。なお、２００株以上６００株未満を保有する株主には１０００円相当（同２０００円相当）、６００株以上１０００株未満を保有する株主には３０００円相当（同６０００円相当）、１０００株以上を保有する株主には５０００円相当（同１万円相当）と株式分割前と同水準の金額に当たる優待券を贈呈。長期保有株主優待制度については１００株以上を１年以上継続して保有する株主に５％割引優待券４枚を追加で進呈する。



出所：MINKABU PRESS