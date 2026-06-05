今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラに関する著書を2冊出版し、毎日レビューを続けて12年めの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は第50回（2026年6月5日放送）「風、薫る」レビューです（ライター 木俣 冬）

「廃娼運動の敵とは」とは？

『風、薫る』が第50回を迎えた。全体のほぼ3分の1を過ぎたところで、直美（上坂樹里）のみなしご設定について考えてみたい。なぜ、原案『明治のナイチンゲール 大関和物語』（田中ひかる著）で参考にした人物・鈴木雅とはまるで違う設定（鈴木は士族の出、直美はみなしご）にしたのか、その理由は、第50回に登場する「廃娼運動」と関わりがありそうだ。

「廃娼運動」とは、江戸時代、幕府が公認していた遊郭の廃止を目指す公娼制度廃止運動で、『明治のナイチンゲール』でも、りん（見上愛）の参考になっている人物・大関和がこの運動に尽力していたことが書かれている。

病院に心中未遂で運び込まれた遊女・夕凪（村上穂乃佳）を助けようと、りんと直美は動き出す。直美は自分を捨てた遊女だった母（夕凪）と目の前にいる夕凪を重ね合わせ、りんは「廃娼運動」を行っている人の元へと向かう。

「廃娼運動」の文字がドラマに登場するのは、シマケン（佐野晶哉）が持っていた新聞のなかだ。



シマケンが自作の小説を持ち込んだ新聞社の記事のなかに「廃娼運動の敵とは？」という記事が載っていた。

ちなみに、シマケンの持ち込みは不発に終わったようで、彼はとても落ち込んでいる。

その新聞では現在、「世相を反映した題材」の連載小説が人気。挿絵からして尾崎紅葉の『金色夜叉』（1897〜1902 読売新聞）を意識したものと推察できる。あるいは、鳥（ナイチンゲール）つながりで徳富蘇峰の『不如帰』（1898〜99）か。いずれも悲恋ものである。

さらに余談だが、当時の新聞小説にどんなものがあるか調べていたら、『ばけばけ』の主人公の夫のモデルであったラフカディオ・ハーンが『ゲイシャ』(1900年)という小説を書いていた。

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