「嘘だろ」今冬２年半ぶりにJ復帰→わずか半年で契約満了。元スウェーデン代表レフティの退団にファンは？「もう去るのかよ！」「あっという間過ぎないか？」

「嘘だろ」今冬２年半ぶりにJ復帰→わずか半年で契約満了。元スウェーデン代表レフティの退団にファンは？「もう去るのかよ！」「あっという間過ぎないか？」