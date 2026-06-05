契約満了のため、栃木Cを離れるモーベルグ。（写真は浦和在籍時）（C）SOCCER DIGEST

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　栃木シティは６月５日、ダヴィド・モーベルグが契約満了に伴い、今季限りでチームを離れると発表した。

　スウェーデン代表歴を持つモーベルグは2022年の１月から１年半に渡って浦和レッズでプレー。その後、ギリシャや母国のクラブを経て、今年の１月に栃木Cに加入して、再来日していた。

　約２年半ぶりにJリーグの舞台へ戻った今季は、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンドで12試合に出場。１ゴールを記録した。
 
　32歳のレフティのわずか半年での退団にSNS上では、「え!?」「まじ？」「早すぎるだろ」「ショックすぎる」「お別れかよ」「もう去るのかよ！」「嘘だろ」「あっという間過ぎないか？」「欧州で満足のいくいいオファー来たのかな」「つらい」などの声があがった。

　突然の知らせは、ファンに少なからず驚きと悲しみをもたらしたようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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