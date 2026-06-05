　5日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2421枚だった。うちプットの出来高が1772枚と、コールの649枚を上回った。プットの出来高トップは6万1000円の123枚（35円高750円）。コールの出来高トップは7万5000円の69枚（110円安230円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　11　　　-1　　　 3　　90000　
　　 2　　　-3　　　 8　　85750　
　　36　　　-5　　　 9　　85000　
　　41　　　-7　　　22　　82500　
　　64　　 -21　　　45　　80000　
　　 9　　 -41　　　55　　79000　
　　 1　　　　　　　74　　78500　
　　25　　 -50　　　83　　78000　
　　 2　　 -55　　 105　　77500　
　　39　　 -54　　 118　　77000　
　　 4　　 -90　　 130　　76500　
　　51　　 -83　　 166　　76000　
　　 6　　-113　　 180　　75500　
　　69　　-110　　 230　　75000　
　　37　　-140　　 310　　74000　
　　 9　　-390　　 380　　73500　
　　38　　-185　　 425　　73000　
　　 8　　-225　　 475　　72500　
　　12　　-210　　 600　　72000　
　　 8　　-295　　 630　　71500　
　　16　　-215　　 800　　71000　
　　 5　　-275　　 870　　70500　
　　 2　　　　　　 980　　70250　
　　50　　-290　　1080　　70000　
　　21　　-425　　1370　　69000　
　　10　　-315　　1570　　68500　
　　16　　-360　　1745　　68000　　3030 　　　　　　　 7　
　　23　　-380　　1940　　67500　
　　 3　　　　　　2080　　67250　
　　10　　-540　　2210　　67000　　2505 　　+240　　　24　
　　　　　　　　　　　　　66500　　2365 　　+290　　　 1　
　　 1　　　　　　2475　　66375　
　　 1　　　　　　2665　　66250　　2305 　　　　　　　16　
　　 7　　-395　　2755　　66000　　2030 　　+165　　　55　
　　　　　　　　　　　　　65250　　2050 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　65000　　1725 　　+215　　　48　
　　　　　　　　　　　　　64500　　1615 　　+200　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　64250　　1440 　　+155　　　 5　
　　 1　　-950　　3650　　64000　　1420 　　+135　　　79　
　　　　　　　　　　　　　63750　　1330 　　+110　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　63625　　1285 　　+140　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　63500　　1260 　　 +95　　　20　
　　　　　　　　　　　　　63375　　1205 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　63250　　1175 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　63000　　1130 　　 +70　　　59　
　　　　　　　　　　　　　62750　　1060 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　62500　　1050 　　 +65　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　62375　　 980 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　62250　　 955 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　62125　　 930 　　　　　　　40　
　　　　　　　　　　　　　62000　　 920 　　 +85　　　51　
　　　　　　　　　　　　　61750　　 865 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　61500　　 840 　　 +90　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　61000　　 750 　　 +35　　 123　
　　　　　　　　　　　　　60750　　 705 　　 +55　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　60375　　 635 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　60250　　 665 　　　　　　　37　
　　　　　　　　　　　　　60000　　 610 　　 +45　　 113　
　　　　　　　　　　　　　59875　　 600 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　59750　　 580 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　59500　　 550 　　 +35　　　17　
　　　　　　　　　　　　　59250　　 525 　　 +35　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　59000　　 505 　　 +30　　　89　
　　　　　　　　　　　　　58875　　 485 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　58625　　 465 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　58500　　 455 　　 +15　　　78　
　　　　　　　　　　　　　58375　　 445 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　58250　　 430 　　　-5　　　13　
　　　　　　　　　　　　　58000　　 415 　　　 0　　　59　
　　　　　　　　　　　　　57750　　 395 　　 -10　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　57625　　 385 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57500　　 385 　　 +20　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　57250　　 360 　　 +25　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 345 　　 +10　　　70　
　　　　　　　　　　　　　56750　　 330 　　　+5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 330 　　 +39　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56375　　 345 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 292 　　　+4　　　49　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 289 　　 +23　　　 4　
　　11　　　　　 11720　　55000　　 249 　　 +12　　　46　
　　　　　　　　　　　　　54875　　 245 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 215 　　　+2　　　49　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 203 　　 +13　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 183 　　　-8　　　14　
　　　　　　　　　　　　　52875　　 184 　　　+4　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 215 　　 +44　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 160 　　　-3　　　35　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 160 　　　+5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 142 　　　+7　　　32　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 153 　　 +12　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 125 　　　+4　　　84　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 130 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 110 　　 -10　　　18　
　　　　　　　　　　　　　48000　　　96 　　　-1　　　27　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　99 　　 +10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　87 　　　-1　　　36　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　77 　　　+1　　　10　
　　　　　　　　　　　　　45250　　　69 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　67 　　　+3　　　16　
　　　　　　　　　　　　　44750　　　65 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　36 　　　-9　　　24　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　34 　　　-4　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　28 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　20 　　　-1　　　49　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　17 　　　+1　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　14 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　10 　　　+1　　　97　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 5 　　　-1　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　 4 　　　 0　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 2 　　　-1　　　22　

株探ニュース