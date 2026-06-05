日経225オプション7月限（5日日中） 6万1000円プットが出来高最多123枚
5日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2421枚だった。うちプットの出来高が1772枚と、コールの649枚を上回った。プットの出来高トップは6万1000円の123枚（35円高750円）。コールの出来高トップは7万5000円の69枚（110円安230円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
11 -1 3 90000
2 -3 8 85750
36 -5 9 85000
41 -7 22 82500
64 -21 45 80000
9 -41 55 79000
1 74 78500
25 -50 83 78000
2 -55 105 77500
39 -54 118 77000
4 -90 130 76500
51 -83 166 76000
6 -113 180 75500
69 -110 230 75000
37 -140 310 74000
9 -390 380 73500
38 -185 425 73000
8 -225 475 72500
12 -210 600 72000
8 -295 630 71500
16 -215 800 71000
5 -275 870 70500
2 980 70250
50 -290 1080 70000
21 -425 1370 69000
10 -315 1570 68500
16 -360 1745 68000 3030 7
23 -380 1940 67500
3 2080 67250
10 -540 2210 67000 2505 +240 24
66500 2365 +290 1
1 2475 66375
1 2665 66250 2305 16
7 -395 2755 66000 2030 +165 55
65250 2050 2
65000 1725 +215 48
64500 1615 +200 4
64250 1440 +155 5
1 -950 3650 64000 1420 +135 79
63750 1330 +110 6
63625 1285 +140 6
63500 1260 +95 20
63375 1205 1
63250 1175 3
63000 1130 +70 59
62750 1060 2
62500 1050 +65 6
62375 980 1
62250 955 4
62125 930 40
62000 920 +85 51
61750 865 2
61500 840 +90 9
61000 750 +35 123
60750 705 +55 4
60375 635 1
60250 665 37
60000 610 +45 113
59875 600 3
59750 580 2
59500 550 +35 17
59250 525 +35 2
59000 505 +30 89
58875 485 1
58625 465 2
58500 455 +15 78
58375 445 1
58250 430 -5 13
58000 415 0 59
57750 395 -10 5
57625 385 1
57500 385 +20 3
57250 360 +25 7
57000 345 +10 70
56750 330 +5 2
56500 330 +39 1
56375 345 1
56000 292 +4 49
55500 289 +23 4
11 11720 55000 249 +12 46
54875 245 6
54000 215 +2 49
53250 203 +13 2
53000 183 -8 14
52875 184 +4 4
52500 215 +44 2
52000 160 -3 35
51250 160 +5 2
51000 142 +7 32
50500 153 +12 2
50000 125 +4 84
49500 130 2
49000 110 -10 18
48000 96 -1 27
47500 99 +10 1
47000 87 -1 36
46000 77 +1 10
45250 69 1
45000 67 +3 16
44750 65 1
40000 36 -9 24
39000 34 -4 1
38000 28 25
35000 20 -1 49
33000 17 +1 4
32000 14 8
30000 10 +1 97
25000 5 -1 7
24000 4 0 6
20000 2 -1 22
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
11 -1 3 90000
2 -3 8 85750
36 -5 9 85000
41 -7 22 82500
64 -21 45 80000
9 -41 55 79000
1 74 78500
25 -50 83 78000
2 -55 105 77500
39 -54 118 77000
4 -90 130 76500
51 -83 166 76000
6 -113 180 75500
69 -110 230 75000
37 -140 310 74000
9 -390 380 73500
38 -185 425 73000
8 -225 475 72500
12 -210 600 72000
8 -295 630 71500
16 -215 800 71000
5 -275 870 70500
2 980 70250
50 -290 1080 70000
21 -425 1370 69000
10 -315 1570 68500
16 -360 1745 68000 3030 7
23 -380 1940 67500
3 2080 67250
10 -540 2210 67000 2505 +240 24
66500 2365 +290 1
1 2475 66375
1 2665 66250 2305 16
7 -395 2755 66000 2030 +165 55
65250 2050 2
65000 1725 +215 48
64500 1615 +200 4
64250 1440 +155 5
1 -950 3650 64000 1420 +135 79
63750 1330 +110 6
63625 1285 +140 6
63500 1260 +95 20
63375 1205 1
63250 1175 3
63000 1130 +70 59
62750 1060 2
62500 1050 +65 6
62375 980 1
62250 955 4
62125 930 40
62000 920 +85 51
61750 865 2
61500 840 +90 9
61000 750 +35 123
60750 705 +55 4
60375 635 1
60250 665 37
60000 610 +45 113
59875 600 3
59750 580 2
59500 550 +35 17
59250 525 +35 2
59000 505 +30 89
58875 485 1
58625 465 2
58500 455 +15 78
58375 445 1
58250 430 -5 13
58000 415 0 59
57750 395 -10 5
57625 385 1
57500 385 +20 3
57250 360 +25 7
57000 345 +10 70
56750 330 +5 2
56500 330 +39 1
56375 345 1
56000 292 +4 49
55500 289 +23 4
11 11720 55000 249 +12 46
54875 245 6
54000 215 +2 49
53250 203 +13 2
53000 183 -8 14
52875 184 +4 4
52500 215 +44 2
52000 160 -3 35
51250 160 +5 2
51000 142 +7 32
50500 153 +12 2
50000 125 +4 84
49500 130 2
49000 110 -10 18
48000 96 -1 27
47500 99 +10 1
47000 87 -1 36
46000 77 +1 10
45250 69 1
45000 67 +3 16
44750 65 1
40000 36 -9 24
39000 34 -4 1
38000 28 25
35000 20 -1 49
33000 17 +1 4
32000 14 8
30000 10 +1 97
25000 5 -1 7
24000 4 0 6
20000 2 -1 22
株探ニュース