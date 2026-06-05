　5日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は879枚だった。うちプットの出来高が869枚と、コールの10枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の552枚（37円）。コールの出来高トップは7万7500円の4枚（145円安425円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　 -13　　　27　　90000　
　　 1　　 -47　　　78　　85000　
　　 1　　-131　　 219　　80000　
　　 4　　-145　　 425　　77500　
　　 1　　　　　　 760　　75000　
　　　　　　　　　　　　　69000　　4610 　　+460　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 635 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 605 　　　-5　　　16　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 585 　　 +85　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 480 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 390 　　 +75　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 365 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 370 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 340 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 315 　　　　　　　22　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 315 　　　　　　　16　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 295 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 298 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 284 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 283 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 275 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　47750　　 266 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 254 　　　　　　　19　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 248 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 241 　　 +11　　　15　
　　　　　　　　　　　　　43750　　 181 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 176 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 171 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 162 　　　　　　　22　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 157 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 148 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 144 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 137 　　　　　　　21　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 133 　　 +29　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 129 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 122 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 118 　　 +17　　　37　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 110 　　 +10　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　90 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　75 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　37 　　　　　　 552　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 9 　　　+1　　　 1　

株探ニュース