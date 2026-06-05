日経225オプション8月限（5日日中） 3万円プットが出来高最多552枚
5日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は879枚だった。うちプットの出来高が869枚と、コールの10枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の552枚（37円）。コールの出来高トップは7万7500円の4枚（145円安425円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 -13 27 90000
1 -47 78 85000
1 -131 219 80000
4 -145 425 77500
1 760 75000
69000 4610 +460 6
55250 635 3
55000 605 -5 16
54000 585 +85 3
53000 480 1
51000 390 +75 8
50750 365 8
50500 370 1
49750 340 10
49500 315 22
49250 315 16
49000 295 3
48750 298 20
48500 284 4
48250 283 4
48000 275 3
47750 266 6
47500 254 19
47250 248 10
47000 241 +11 15
43750 181 3
43500 176 4
43250 171 7
42750 162 22
42500 157 10
42000 148 2
41750 144 20
41250 137 21
41000 133 +29 1
40750 129 1
40250 122 6
40000 118 +17 37
39000 110 +10 2
38000 90 1
35000 75 1
30000 37 552
20000 9 +1 1
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 -13 27 90000
1 -47 78 85000
1 -131 219 80000
4 -145 425 77500
1 760 75000
69000 4610 +460 6
55250 635 3
55000 605 -5 16
54000 585 +85 3
53000 480 1
51000 390 +75 8
50750 365 8
50500 370 1
49750 340 10
49500 315 22
49250 315 16
49000 295 3
48750 298 20
48500 284 4
48250 283 4
48000 275 3
47750 266 6
47500 254 19
47250 248 10
47000 241 +11 15
43750 181 3
43500 176 4
43250 171 7
42750 162 22
42500 157 10
42000 148 2
41750 144 20
41250 137 21
41000 133 +29 1
40750 129 1
40250 122 6
40000 118 +17 37
39000 110 +10 2
38000 90 1
35000 75 1
30000 37 552
20000 9 +1 1
株探ニュース