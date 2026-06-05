モデル・タレントの斎藤恭代さんが自身のインスタグラムに、沖縄での屋外ショットを投稿しています。



【写真を見る】【 斎藤恭代 】9頭身ボディに赤ワンピ映える「人生、なんくるないさ」沖縄ショットにフォロワー絶賛「素敵過ぎて悶絶」





斎藤さんは、伸びやかな肢体にサロペットの赤のワンピースをまとい、自然な表情で複数のショットを投稿。その場所にはシーサーがいて、沖縄本島もしくは近辺の離島で撮影されたものと思われます。









斎藤さんは、テイキンザクラの紅い花に手指をからめて悪戯っぽい視線を送ったり、生い茂る緑のその先の海をバックに誘うような表情を見せるなど、様々な魅力を届けています。







斎藤さんは「人生、なんくるないさ」とテキスト。本来の島言葉では「まくとぅそーけーなんくるないさ」（誠実に努力していれば、なるようになるさ）とのこと。9頭身ボディにシンプルな言葉で実感を伝えてくる斎藤さんに、フォロワーからは「素敵過ぎて悶絶です」「命どぅ宝（沖縄語: ぬちどぅたから）、『命こそ宝』」「どれも良い写真」など、称賛の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】