『千鳥のクセスゴ！』特番で1年半ぶりにカムバック 40組以上の人気芸人が一堂に集結「本当に楽しみ」「また新しいスターが」【コメントあり】
フジテレビは、7月4日に土曜プレミアム『千鳥のクセスゴ！』（午後9時）を放送することが決定した。他のネタ番組では決して見ることができない、芸人たちこん身の“クセがスゴいネタ”が、約1年半月ぶりに復活を遂げる。
【貴重写真】若い！大悟は口ヒゲをたくわえて…16年前“芸歴5年目”の千鳥
『千鳥のクセスゴ！』は、2020年５月に『千鳥のクセがスゴいネタGP』のタイトルで特番としてスタート。人気芸人たちが新たな一面を披露する番組として一躍注目を集め、同年８月には早くも２回目の特番を放送。そして同年10月、初回特番からわずか５カ月後にして、レギュラー放送を開始した。2023年４月からは、タイトルを現在の『千鳥のクセスゴ！』に変更、放送時間を木曜21時台から日曜19時台に移動し、2025年３月まで放送。最終回の３時間スペシャルでは、ロバート・秋山竜次、ジャルジャルら初回に登場した芸人やEIKO（狩野英孝）、トータルテンボス・大村朋宏＆晴空親子ら、当番組がきっかけで話題となった芸人が登場し、超豪華メンバーによる一大フィナーレをお届け。ファンに惜しまれながら約５年間の歴史にいったん幕を閉じた。
番組スタート当初から一貫して、「今輝く人気芸人たちが普段披露しているネタとは一味違う“クセがスゴいネタ”を披露する」をコンセプトに掲げ、斬新な笑いをお茶の間に届けてきた『千鳥のクセスゴ！』。しかし“クセがスゴい”のはネタのスタイルだけにとどまらず、コンビやグループの枠、さらにはジャンルの枠をも超えた“コラボレーション”のクセのスゴさも、当番組の大きな魅力だ。これまで、人気芸人同士のコラボはもちろん、俳優やアイドル、アスリートなど、なかなかネタ番組で姿を見ることがない豪華ゲストと芸人とのコラボネタも多数披露。多くの視聴者に笑いだけでなく新しい衝撃を届けてきた。
出演者の顔ぶれは後日発表予定だが、特番時代から出演している常連のクセスゴ芸人から、番組初登場の新顔まで、40組以上の人気芸人が一堂に集結。さらにあの賞レースで活躍した芸人も登場…？また、他ジャンルからどんな大物ゲストが登場し、コラボネタを披露してくれるのかも要注目。スペシャルゲスト×芸人の新たな化学反応に期待は高まる。
■千鳥（大悟、ノブ）コメント
◆最終回から約１年半ぶりの『クセスゴ！』復活ですが、いかがですか？
ノブ「めっちゃうれしいですね！家族とか周りの芸人にも“また『クセスゴ』をやってほしい”って言われていて、ずっとやりたいなと思ってたので、本当に楽しみです」
大悟「すごくうれしいです。若手にとっては『クセスゴ』でしかできないネタも多いらしくて。“『クセスゴ』やってくれてたら、テレビでできるネタがあるんですけどね…”みたいな声をよく聞いてたのでね。だから今回の特番でも、また新しいスターが出てくるんじゃないでしょうか」
◆お二人がこれまでの放送で特に印象に残っている“クセがスゴいネタ”は？
ノブ「いろいろあるんですけど、僕がむちゃくちゃ笑ったのは、しずるのB'zの『LOVE PHANTOM』と掛け合わせた麻雀のコント＜2025年２月16日（日）放送『とてつもない情報』＞。あれは本当に笑いました。ただ、あの時すでに番組終了が決まってたんですよ。だからめちゃくちゃ笑いながらも悲しかった思い出があります（笑）」
大悟「これはもう“クセがスゴい”の原点みたいなネタですけど、やっぱり（狩野）英孝ちゃんかな。英孝ちゃんの歌は全部よかったけど、最後の『小さな恋のうた』＜2025年３月２日（日）放送＞は、“あっ、そこ行くんだ”って思いましたね（笑）。あれが結局いちばん笑ったかな」
◆この番組を楽しみにしている視聴者の皆様へ一言お願いします
ノブ「年１回の賞レースにしてもいいなっていうくらい、ネタは尽きないと思うんですよね。芸人の単独ライブって、絶対に３、４ネタ目に変なネタやるんですよ。それが約１年半たって、そろそろたまってきた頃だと思うので、みなさんにここで一気に放出してほしいなと（笑）。めちゃくちゃ楽しみにしておいてください！」
大悟「『クセスゴ』のファンの人にとっては懐かしい、今まで出てくれた芸人の新作ネタも見られるでしょうし、少し期間が空いたので、今まで出てきてなかった新しい“クセがスゴい芸人”も出てくると思うので、楽しみにしててください」
【貴重写真】若い！大悟は口ヒゲをたくわえて…16年前“芸歴5年目”の千鳥
『千鳥のクセスゴ！』は、2020年５月に『千鳥のクセがスゴいネタGP』のタイトルで特番としてスタート。人気芸人たちが新たな一面を披露する番組として一躍注目を集め、同年８月には早くも２回目の特番を放送。そして同年10月、初回特番からわずか５カ月後にして、レギュラー放送を開始した。2023年４月からは、タイトルを現在の『千鳥のクセスゴ！』に変更、放送時間を木曜21時台から日曜19時台に移動し、2025年３月まで放送。最終回の３時間スペシャルでは、ロバート・秋山竜次、ジャルジャルら初回に登場した芸人やEIKO（狩野英孝）、トータルテンボス・大村朋宏＆晴空親子ら、当番組がきっかけで話題となった芸人が登場し、超豪華メンバーによる一大フィナーレをお届け。ファンに惜しまれながら約５年間の歴史にいったん幕を閉じた。
出演者の顔ぶれは後日発表予定だが、特番時代から出演している常連のクセスゴ芸人から、番組初登場の新顔まで、40組以上の人気芸人が一堂に集結。さらにあの賞レースで活躍した芸人も登場…？また、他ジャンルからどんな大物ゲストが登場し、コラボネタを披露してくれるのかも要注目。スペシャルゲスト×芸人の新たな化学反応に期待は高まる。
■千鳥（大悟、ノブ）コメント
◆最終回から約１年半ぶりの『クセスゴ！』復活ですが、いかがですか？
ノブ「めっちゃうれしいですね！家族とか周りの芸人にも“また『クセスゴ』をやってほしい”って言われていて、ずっとやりたいなと思ってたので、本当に楽しみです」
大悟「すごくうれしいです。若手にとっては『クセスゴ』でしかできないネタも多いらしくて。“『クセスゴ』やってくれてたら、テレビでできるネタがあるんですけどね…”みたいな声をよく聞いてたのでね。だから今回の特番でも、また新しいスターが出てくるんじゃないでしょうか」
◆お二人がこれまでの放送で特に印象に残っている“クセがスゴいネタ”は？
ノブ「いろいろあるんですけど、僕がむちゃくちゃ笑ったのは、しずるのB'zの『LOVE PHANTOM』と掛け合わせた麻雀のコント＜2025年２月16日（日）放送『とてつもない情報』＞。あれは本当に笑いました。ただ、あの時すでに番組終了が決まってたんですよ。だからめちゃくちゃ笑いながらも悲しかった思い出があります（笑）」
大悟「これはもう“クセがスゴい”の原点みたいなネタですけど、やっぱり（狩野）英孝ちゃんかな。英孝ちゃんの歌は全部よかったけど、最後の『小さな恋のうた』＜2025年３月２日（日）放送＞は、“あっ、そこ行くんだ”って思いましたね（笑）。あれが結局いちばん笑ったかな」
◆この番組を楽しみにしている視聴者の皆様へ一言お願いします
ノブ「年１回の賞レースにしてもいいなっていうくらい、ネタは尽きないと思うんですよね。芸人の単独ライブって、絶対に３、４ネタ目に変なネタやるんですよ。それが約１年半たって、そろそろたまってきた頃だと思うので、みなさんにここで一気に放出してほしいなと（笑）。めちゃくちゃ楽しみにしておいてください！」
大悟「『クセスゴ』のファンの人にとっては懐かしい、今まで出てくれた芸人の新作ネタも見られるでしょうし、少し期間が空いたので、今まで出てきてなかった新しい“クセがスゴい芸人”も出てくると思うので、楽しみにしててください」