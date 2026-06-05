かつてニュータウンとして栄えたものの、現在は深刻な人口減少と高齢化に直面している大阪府池田市の北部にある伏尾台にオープンしたローソンの新業態「ハッピーローソンタウン」1号店。“買い物難民”が増加する過疎地域を、身近な存在である「コンビニ」が救うかもしれないという動きが始まっています。

【画像で見る】「ハッピーローソンタウン」は普通のローソンとどこが違う？

これからコンビニが担う役割とは？地域創生とビジネスの両立するのか？マーケティングに詳しい法政大学・小川孔輔名誉教授への取材を踏まえて、経済担当の記者が解説します。

◎佐藤二葉：経済担当 鉄道・流通業界や大阪・関西万博などを取材

高齢化率47％を超える“かつてのニュータウン”

今回、ローソンの新店舗がオープンしたのは、大阪府池田市の北部にある伏尾台という地域です。近くには温泉旅館の「不死王閣」もあり、かつては美しく整備されたニュータウンとして、ピーク時には約7000人の人口を誇っていました。しかし、時代の流れとともに住民の数が減少。さらに、現在の高齢化率（65歳以上の人口が占める割合）は47％を超えるなど、深刻な高齢化が進んでいます（出典：池田市）。

人口の減少にともなって浮き彫りになるのが、地域住民の「買い物をする場所」の喪失です。当初は周辺に10数店舗ほどの商店があったということですが、今では小さなコープと米屋がある程度。日常生活に必要な買い物をする場所が少ないという状況です。

そんな地域に今回、生活インフラとしての役割を期待されてオープンしたのがローソンの新店舗です。

“スーパーとコンビニの間”ほどの広さで多くの機能を備える！

新しく誕生した店舗は、私たちが普段街中で目にする従来のコンビニエンスストアとは少し違います。その広さはスーパーとコンビニの間ほどで、ちょっとした「道の駅」ほどの面積が確保されています。

【ハッピーローソンタウン池田伏尾台店の特徴】

▽総菜や生鮮品

▽小あがりイートイン

▽医薬品取り扱い

▽リモートよろず相談

▽見守りドローン

▽展望テラス

▽コミュニティスペース

最近の店舗では見かけるようになった生鮮食品をはじめ、豊富な冷凍食品などが並びます。さらに大きな特徴として、くつろぐことができる「小上がりのイートインスペース」が設置されています。単に買い物をするだけでなく、高齢化が進む地域住民にとっての大切なコミュニティスペース、集いの場としての機能も兼ね備えているのです。

また、医薬品の取り扱いも行われており、まさに地域の生活に密着した品揃えとなっているといえるでしょう。

遠隔で相談「リモートよろず相談」とは

生活必需品や医薬品の販売に留まらず、「リモートよろず相談」のブースが常設されています。

これは、専門の個別空間として店内に用意された窓口で、利用者が「こんなことに悩んでいるけど、どこに相談したらいいのか…」といった生活の困りごとをブース内で話すと、AIが適切な相談先を提示してくれます。さらにそこから、遠隔地にいる薬局の薬剤師や行政の担当者へ直接回線をつなぎ、リモートで直接相談ができる仕組みが整えられています。

買い物ついでに専門家のアドバイスが受けられるこの試みは、移動手段の限られる高齢者にとって大きな支えとなりそうです。

「ドローン」活用し地域を“見守り”

さらに注目を集めているのが、先端技術を活用した「見守りドローン」の運用です。今後、本格的な稼働が予定されているこのシステムは、地域の子どもたちが登下校する時間帯に合わせてドローンが伏尾台の周辺を1周巡回します。

ドローンに搭載されたカメラの映像を通じて、通学路に異常がないかなどをモニタリングし、防犯や安全確認に役立てます。

また、このドローンは災害時にも威力を発揮する仕組みになっており、大雨などで河川が増水した際には、危険な現場の様子を直接見に行く代わりにドローンを飛ばして状況を監視することが可能です。

「よろず相談」のシステムや「見守りドローン」を支える技術は、通信大手「KDDI」が協力しており、東京からリモートで操縦をするということです。

「地域創生」と「ビジネス」の両立は可能？

ここでの疑問となるのが「地域のためとはいえ、過疎地でビジネスとして採算がとれるのか」という点。

法政大学・小川孔輔名誉教授は「ハッピーローソンタウンはビジネスとしても成功すると思う」と話します。

その最大の理由は、競合となる店舗が周囲に少ないため、その地域における買い物やサービスの需要を“総どり”できる点。多様な生活サービスをひとつの店舗に集約させることで、買い物客1人あたりの単価が大きくなり、人口が少ない地域であっても成り立つといいます。

また、ローソンには以前、和歌山県の過疎化が進む地域・龍神村に出店した実績があり、こうした過疎地域への出店実績とノウハウが蓄積されていることも、今回の新業態の成功を支える大きな期待材料となっているようです。

人口減少という日本の深刻な課題に対して、“新型コンビニ”がその町にとってどのような存在になっていくのか。地域を支える新たなインフラの挑戦に、今後も注目が集まります。

（2026年6月4日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」内『記者プレゼン』より）