俳優の仲里依紗（36）が5日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。若手時代にファミリーレストランで一緒に過ごした人気俳優を明かした。

この日は古くから親交の深い俳優の賀来賢人はゲスト出演。仲は「やったー！」と大喜び。気心の知れた2人ならではの息の合った掛け合いを見せた。

話題は賀来がプロデューサーを務めた映画「Never After Dark／ネバーアフターダーク」に。賀来が「ロケ場所1個。全部実際にある場所。そのおかげでお金が浮きました。予算もやっているので頑張りました」とプロデューサーならではの苦労を語ると、仲は「成長したね、私たち」としみじみ。

「私たちファミレスでたむろしてたじゃない？ファミレスで働く情報のやつとか物件情報とか見て、“あら、素敵、ここ！凄い高いわね〜”って言って、ポテトフライを頼んで…。ドリンクバーで意味不明なドリンクを作り出して。汚い色の」と、思い出話に花を咲かせた。

若気の至りに仲は「けっこうヤバかったね。今やってたらTikTok行きだよ」と苦笑い。賀来は「でも楽しかった」と懐かしむと、仲は「あの時代で良かったね」と振り返った。

さらに、吉高由里子の主演映画「蛇にピアス」を一緒に見に行ったエピソードを披露。仲は「渋谷に見に行ったよね、恐ろしい映画を」と回想。賀来は「2人でワクワクして、由里子初主演だし応援も兼ねて行こうかって行ったら終わった後…」と、映画の内容に圧倒されたことを明かした。