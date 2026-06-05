◇プロボクシング WHO’s NEXT DYNAMIC GLOVE on U−NEXT Vol. 44 日本バンタム級タイトルマッチ 梅津奨利《10回戦》栗原慶太（2026年6月6日 東京・後楽園ホール）

日本バンタム級王者・梅津奨利（28＝三谷大和）が5日、都内で2度目の防衛戦の前日計量に臨み53・3キロで一発パス。日本同級5位の挑戦者・栗原慶太（33＝KODLAB）は53・4キロでクリアした。

「めちゃくちゃ良い仕上がり」と状態の良さをアピールした梅津は「栗原選手という名のある選手と戦えることがモチベーション」と高揚感を口にした。5月2日に東京ドームで行われた“世紀の一戦”前には世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）に挑戦した、前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）のスパーリング相手も務めた。試合当日も現地で観戦し「あれだけの技術戦を間近で見られて勉強になったし、自分もここ（東京ドーム）に立ってみたいというモチベーションになった」と刺激を受けた様子だ。

「勝って次のステップにいく」とV2成功後は現在、空位となっている東洋太平洋同級王座挑戦への意欲を示し「自分のボクシングをする中でKOできればいいが、今回は勝ちに徹する」と自身に言い聞かせた。

対する元東洋太平洋王者の挑戦者・栗原は元WBA世界スーパーフェザー級スーパー王者の内山高志氏（46）が会長を務める、KODLABに移籍しての初戦。「いきなりチャンスをいただけて“やらなければ”という気持ち」と覚悟を口にした。

今年1月に33歳を迎えた強打者は「年齢的にも何かを変えないといけないと思った」と心機一転、同ジムへの移籍を決断。内山会長とは一度マスボクシングで手合わせしたといい「パンチの力の伝え方がうまい。だからこそ世界王者だったのか」と感嘆する。

「ディフェンス面での収穫も大きい。いろいろ勉強させてもらっています」と話し、“内山イズム”でジムに初タイトルをもたらす覚悟だ。