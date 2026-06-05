青森県内の夏を彩る「八戸三社大祭」や「青森ねぶた祭」が開幕まで２か月を切り、地元で準備が進む中、中東情勢の緊迫化によるナフサ（粗製ガソリン）不足が山車作りに影を落としている。

制作に必要なナフサ由来の資材が手に入りにくくなったり、価格が高騰したりしており、制作者を悩ませている。（本間理央、稲葉りお）

■八戸三社大祭

人形などでにぎにぎしく飾られ、最大で高さ１１メートルに及ぶ山車が八戸市街地を巡る八戸三社大祭。制作・運行を行う淀山車組では今年、当初は２０体ほどを予定していた人形を１２体に減らすことを決めた。制作に使う接着剤が手に入る見通しが立たないためだ。

淀山車組は毎年、１０キロ以上の接着剤を使用する。例年は複数の業者から仕入れていたが、今年は「いつ入ってくるかわからない。入ったとしても値段は上がる」と業者に断られることがあるという。

とりまとめ役の大野素敬さん（５８）は「足りない。山車にもう少し手を入れたかったけど、あるもので作るしかない」と残念がる。接着剤をテープで代用することも検討している。

はちのへ山車振興会によると、動物などを造形する発泡スチロールも手に入りにくい状況になっている。各団体は昨年に購入していた分を活用したり、他の山車組から完成した造形物を借りたりして山車作りを進めているという。

■青森ねぶた祭

青森ねぶた祭の現場からも針金、接着剤、和紙など「すべての物の値段が上がっている」と悲鳴が上がっている。

ねぶた師の内山龍星さん（６４）が値上がりを肌で感じるのは、ねぶたを内側から照らすための電気配線だ。ビニールで被覆された電線はねぶた１台で約２００メートルを使う。ナフサ不足の影響を受けているとみられ、例年は１００メートルで１万６０００円程度だったが、現在は２万円を超えるという。

雨の運行日にねぶたを覆うビニールの値段も心配だ。ビニールハウスなどに用いる厚みのある業務用ビニールで、巨大なねぶた１台を覆うために１５〜２０メートル四方の大きさが必要となる。青森ねぶた運行団体協議会によると、今年は昨年より約１万円値上がりし、１枚６万９０００円ほどという。

内山さんは「物の値段が高くなるのはつらいが、ある程度仕方がない」とあきらめ顔。最も危惧しているのは、中東の緊張が続き、物自体がなくなることだという。「１年かけて準備した祭りが物不足でできなくなれば、魂がなくなるのと同じ」と、中東情勢の安定化を切望している。