推し色はブラック。品格と機能美を兼ね備えた【大人のブラック】を纏って現場へ

推し事の現場に身に着けていくのは、もちろん推し色。今回は黒推しのため、美しい曲線を描くニットワンピースから、急な天候の変化にも対応できる高機能レインジャケットまで、幅広いシーンで品よく着映えるブラックアイテムをご紹介します。

【アーバンリサーチ ロッソ】立体的なフォルムが目を惹く、大人のニットワンピ

「フォルムニットVネックワンピース」\19,800

ドライな肌触り、光沢を抑えたマットな質感に加え、透け防止やUVカット機能も備わったVネックのワンピース。1枚はもちろん、羽織りを合わせてももたつかない絶妙な厚みの生地です。女性らしい曲線美を描く計算された立体シルエットと、すっきりとしたVネックが上品で知的な印象に見せます。デイリーから推しの現場まで、幅広いシーンで品よく着映えます。

【パリゴ】ミニマルなデザイン性が目を引く、モードなTシャツ

「LAYERED SHORT SLV TEE」\22,000【ハイク】

シンプルな中に【ハイク】らしいミニマルな美しさが光るカットソー。コットン100％のフライス生地は、柔らかく肌になじみ、ほどよい伸縮性があり、身体の動きに自然にフィットしながらも型崩れしにくいのが魅力。表面はなめらかでクリーンで、カジュアルながらも上品な印象に。主張しすぎないデザインのため、幅広いボトムと好相性。

【キータイムズ】野外の現場でも安心なレインジャケット

「2.5L hiker rain jacket」\46,200【アンドワンダー】

野外での現場も安心な防水性のあるレインジャケット。蒸れを防ぐ大きなベンチレーションは、中に着用した洋服のポケットにアクセスしやすいように、前身頃方向に大きく傾けられています。部分的にリフレクターステッチが施され、夜間の視認性を確保します。

【アーバンリサーチ ドアーズ】甘さと上品さのあるフレアスリーブブラウスが黒で辛口に

「コットンボイルピンタックフレアスリーブブラウス」\9,900

軽く清涼感のあるコットンボイル生地を使用したブラウスは、フロントのピンタックと、動きのあるフレアスリーブにより1枚で着映えます。ヒップまでさりげなくカバーするチュニック丈が落ち着いた雰囲気を演出し、幅広いスタイリングになじみます。二の腕を自然にカバーできる袖、エアリーで涼しげな印象をもたらすシルエットと、体型カバー効果の高いデザインです。

【ガリャルダガランテ】コーディネイトのスパイスにフリンジネックレスを

「フリンジコードネックレス」\17,600

長さの調節ができるラフなコードデザインが、シンプルなコーデに映える旬デザインのネックレス。チャームのフリンジはギリシャ製のセラミックが使用されています。

【シップス】リベットが小気味いいアクセントになった【ビルケンシュトック】の「シエナ」

「SIENA RIVET」\20,900【ビルケンシュトック】

クロスストラップが特徴の【ビルケンシュトック】の「シエナ」。柔らかなスエードにハードなリベットをあしらった【シップス】型止めモデルが登場しました。Tシャツ & デニムのシンプルなスタイリングのアクセントになるデザインです。

機能性に優れた素材や纏うだけで様になる洗練されたシルエットのブラックを選べば、日常から特別な現場まで、さらに充実した時間を過ごせるはず。

※価格はすべて税込みです