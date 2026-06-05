ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」が、サンリオのキャラクター「シュガーバニーズ」とコラボレーションした新作アイテムの受注販売を、5月26日（火）から公式WEBストアで行っている。受注期間は6月14日（日）まで。

Maison de FLEURから「シュガーバニーズ」のコラボレーションアイテムが登場

5月26日が誕生日の「シュガーバニーズ」は、ふたごの世界「バニーズフィールド」に住む天才パティシエの兄弟で、今回は「しろうさ」と「くろうさ」にピンクのリボンを添えたデザインのバッグ2型・ポーチ・チャームの全4型がラインアップしている。

大きなサテンリボンがついた「ボリュームリボントート」（ピンク・8800円）は、首をかしげた「しろうさ」と「くろうさ」が刺繍され、裏地はパティシエのふたりらしいスイーツモチーフの総柄プリントになっている。大容量の「キャリーオントート」（ピンク・9200円）は、キャラクターがふわふわのワッペン刺繍で表現されている。

Maison de FLEUR×Sugarbunnies「シュガーバニーズ ボリュームリボントート」（ピンク・8800円）

Maison de FLEUR×Sugarbunnies「シュガーバニーズ キャリーオントート」（ピンク・9200円）

フロントに大きなサテンリボンがついた「ラウンドポーチ」（ピンク・4500円）は、キャラクターとショートケーキ、コック帽、Maison de FLEURの"F"ロゴマークの総柄デザイン。「チャーム」（ホワイト・ライトブラウン・3950円）は、耳にお揃いのリボンをつけたファー素材のぬいぐるみチャームになっている。

Maison de FLEUR×Sugarbunnies「シュガーバニーズ ラウンドポーチ」（ピンク・4500円）

Maison de FLEUR×Sugarbunnies「シュガーバニーズ チャーム」（ホワイト・ライトブラウン・3950円）

Maison de FLEURとシュガーバニーズのコラボアイテムは、公式WEBストア「STRIPE CLUB」で受注販売を行っている。受注期間は6月14日（日）午後11時59分まで。価格はすべて税込み。