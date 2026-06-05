「シュガーバニーズ×Maison de FLEUR」のコラボバッグが受注販売中 6月14日まで
ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」が、サンリオのキャラクター「シュガーバニーズ」とコラボレーションした新作アイテムの受注販売を、5月26日（火）から公式WEBストアで行っている。受注期間は6月14日（日）まで。
5月26日が誕生日の「シュガーバニーズ」は、ふたごの世界「バニーズフィールド」に住む天才パティシエの兄弟で、今回は「しろうさ」と「くろうさ」にピンクのリボンを添えたデザインのバッグ2型・ポーチ・チャームの全4型がラインアップしている。
大きなサテンリボンがついた「ボリュームリボントート」（ピンク・8800円）は、首をかしげた「しろうさ」と「くろうさ」が刺繍され、裏地はパティシエのふたりらしいスイーツモチーフの総柄プリントになっている。大容量の「キャリーオントート」（ピンク・9200円）は、キャラクターがふわふわのワッペン刺繍で表現されている。
フロントに大きなサテンリボンがついた「ラウンドポーチ」（ピンク・4500円）は、キャラクターとショートケーキ、コック帽、Maison de FLEURの"F"ロゴマークの総柄デザイン。「チャーム」（ホワイト・ライトブラウン・3950円）は、耳にお揃いのリボンをつけたファー素材のぬいぐるみチャームになっている。
Maison de FLEURとシュガーバニーズのコラボアイテムは、公式WEBストア「STRIPE CLUB」で受注販売を行っている。受注期間は6月14日（日）午後11時59分まで。価格はすべて税込み。