木下隆行（54）のペットボトル投げつけ騒動、相方・木本武宏（55）は総額7億円にものぼる投資トラブルと、"お笑い界の問題児"とも呼ばれるコンビ・TKO。2024年の「キングオブコント」敗退後、木下はタイに完全移住しコンビは事実上、活動休止状態に。しかし、ここにきて現地でのコントライブを実施し、コンビ復活を遂げたという。今後は木本と揃ってタイで活動するのか--木下に真意を聞いた。

【衝撃写真】"20キロダイエット&金髪"に変貌した木下 かつては歌舞伎町ホスト挑戦も 久しぶりの"コンビ復活舞台"で木本も笑顔

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タイ・バンコクの夜。日本人街の一角にあるバーで、木下隆行は毎日のようにカウンターに立っている。

「タイにいる時は毎日店に出ています。21時くらいから閉店まで顔を出すようにしてますね。芸人の後輩も働いてくれて。ありがたいことに日本人駐在員や現地の飲食店関係者が来てくれて、黒字経営やらせてもらってます」（木下。以下同）

2025年夏、木下が自宅を売り払ってタイへの移住を公表すると大きな話題を呼んだ。SNSでは「日本ではテレビに出られないからタイに逃げた」「飲食店なら稼げると思ったんだろう」など辛辣なコメントも少なくなかったが、木下に聞くと苦笑いを浮かべながらもはっきり否定した。

「僕は人生で"やったことないこと"、常に新しいことをやると決めているんです。木本にも相談せずに決めることもあるので、いろいろ言われますが……（苦笑）、もう54歳なんで残された時間も多くはない。

お店も2店舗、3店舗に増やしたいとかじゃないんです。日々の生活をちゃんと作るためのお店ですね。貯金を切り崩して生きるのって、やっぱり不安になるんですよ。人生がケチケチして、心が豊かじゃない人生は嫌やったんです」

タイ移住後、木下はムエタイのジムに通い20キロ以上の減量にも成功した。トレードマークでもあった坊主頭も金髪になり、これまでのイメージとは違う。

「健康もありますし、せっかくタイに来たんやから日本と同じ生活は嫌やなと思って。ダイエットも、髪伸ばしたんも、金髪も、全部"やったことないこと"なんです」

復活ライブは大成功も…木下が明かす「帰国の条件」

5月28、29日にバンコクで行なわれた「TKO復活単独ライブ」も「やったことないこと」だった。

「タイで何できるかなって考えてるときに、お客さんから"TKO見たい""コント見たい"ってめちゃくちゃ言われたんですよ。なにより、木本がキングオブコント敗退後も"コントがやりたい"とメディアで語っていたのを知っていたので。"タイでコントやらへんか"と僕から誘いました」

どうせならと、これまで事務所や制作会社に任せていたステージ設営もゼロから自分たちで作り上げたという。自身のバーの2階スペースに椅子を並べ、袖や舞台を作り、照明や音響も入れて、約50席の小劇場に。

「木本も最初は"本気か？""お客さん来るんか？"とかいろいろ言ってきましたが、そんな彼がめっちゃ張り切ってましたよ。ネタの話からステージ設営の話まで、すごい嬉しそうでした」

2日間、全3回の公演は満員。平日昼という厳しい条件の公演もあったが、会場前から観客が列を成した。

2人とも私生活の話題が先行しがちだが、TKOは「キングオブコント」決勝戦の常連の実力派コンビ。会場は笑いに包まれた。

だが、「これからもタイでTKOを続けるのか？」と問うと、木下は首を横に振る。では、「日本で？」と続けると「それはないです」と強く否定する。

「このまま帰ったら、"タイ旅行してました"で終わるじゃないですか。それは嫌なんですよ。僕が日本に帰ってくるのは、タイで何か一つ、現地の人たちのあいだに爪痕を残してから。そう決めてます。日本人に"タイすごいで"って発信するだけやったら、日本にいてもできますから」

タイに移住してからコンビの仕事はほとんどなくなった。今回のコントライブは特例で、今後についても決まっていない。それでも「全部、TKOのためにやってるんです」と木下に"TKOを終わらせる"つもりはまったくないという。

完全移住から約9ヶ月。木下の目標達成までには苦難の道のりが続く。不安はないのか。そう聞くと、木下は笑った。

「"タイ怖くないんですか"って聞かれるんですけど、僕は逆に、日本で同じことを続けるほうが怖かったんですよ」

かつて地上波の第一線にいた芸人は今、異国の地で夢に挑んでいる。その表情は、どこか楽しそうだった。

■取材・文/赤木雅彦