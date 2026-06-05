吉田麻也がサポートメンバーとして合流する

日本サッカー協会は6月5日、アイスランド戦で3年半ぶりに日本代表に復帰していたDF吉田麻也を、北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表に緊急合流させる事を発表した。

チームが現地入りした後の急転直下の招集となったが、吉田はサポートメンバーとしてチームに同行してトレーニングを行う予定で、MF遠藤航の状況によっては入れ替わりでメンバー入りする可能性もあるという。

5月31日に行われたアイスランド戦で、吉田が見せたパフォーマンスは圧巻だった。すでにW杯メンバーが発表され、森保一監督からは先発で10分の出場が明言されていたアイスランド戦は功労を称える場という位置づけとみられていた。しかし、ハイボールを次々と跳ね返して存在感を示すと、2024年には全米制覇も成し遂げたロサンゼルス・ギャラクシーのキャプテンは、その試合後も日本代表復帰を期待する声が挙がっていた。

W杯は負傷者が出た場合、初戦の24時間前までメンバーの入れ替えが可能となっている。そのため、サポートメンバーとして合流する吉田だが、遠藤がプレー不可能と判断されれば、キャプテンと入れ替わる可能性もあるようだ。

SNS上では、「頼もしい」「予想外すぎてビックリ」「まだやれるよ」「彼のリーダーシップが必要」「あくまでサポートとしての招集だよな？」「緊急合流って言葉の響きだけでもうドラマ感ある」「W杯の空気を知ってる人を現場に置く意味が大きそう」「壊れない大ベテランを補充」といった声が寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）