サッカーの日本代表は４日、メキシコ・モンテレイでの合宿２日目の練習を、前日とは違うメキシコ１部モンテレイのグラウンドで行った。当初、今回の合宿はメキシコ１部ティグレスの練習場を予定していたが、悪天候の影響もあってグラウンド状態が悪化し、初日の練習会場を大学施設に変更。しかしそのグラウンドも、芝生の状態がいいとは言えなかったため、２日目の練習会場を変更する事態とトラブル続きで、まさに“泣きっ面に蜂”状態。練習時間も初日の午前１０時から、２日目は夕方５時スタートとなった。

海外では発生しやすいトラブルだがＷ杯では珍しい。サッカー日本代表を巡る過去のトラブルは以下の通り。

◆サッカー日本代表の主なトラブル

▼浸水！（２０１４年６月） ブラジルＷ杯キャンプ地イトゥで、ＦＷ大久保嘉人が誕生日前夜、宿舎の部屋のバスタブの排水がうまくいかず、部屋が水浸しに。「大洪水でした」。お湯はリビングまで浸水し、約３センチもたまっていた。

▼チーム一丸でバスをプッシュ（１７年１１月） 欧州遠征中のベルギーで移動中にチームバスが道に迷ったあげく、ぬかるみにはまるトラブル。スタッフはもちろん、選手やハリルホジッチ監督も手を貸して後方から車体を押したが、脱出できなかった。バス移動を断念し、ハリル監督と選手らは協会スタッフが用意した代替の車に乗り換え。

▼危険なひょう（１７年１１月） 同じベルギー遠征では天候に恵まれず、練習中激しいひょうに見舞われた。直径５ミリを超える多量のひょうが勢いよく降り、地面や服に当たる音が聞こえるほど。ハリル監督は、顔をしかめながら練習中止と即時撤収を指示せざるを得なかった。経験豊富なＤＦ長友でさえ「めちゃめちゃ痛かった。マジで危なかった」。

▼コロナ検査（２１年９月） Ｗ杯最終予選中国戦の開催地・ドーハで新型コロナウイルスの検査結果が出るのが遅れ、予定していた練習ができず

▼一日機内に（２１年１１月） Ｗ杯最終予選のベトナム戦で、オランダから欧州組が乗った航空機がロシアで給油トラブルに巻き込まれた。ビザの関係で、選手たちは約１０時間“缶詰め”状態に。オランダからの移動を含めると選手たちは丸一日機内に閉じ込められ、全体練習１回で試合に臨んだ。