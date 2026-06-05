７６歳の俳優・舘ひろしが朝の生放送に出演し、ダンディーなルックスに注目が集まった。

ＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）の公式インスタグラムが５日に更新され、鈴木奈穂子アナウンサーによる投稿で「今日のゲストは舘ひろしさん。『あさイチをご覧の皆さん』の第一声からダンディー…！」と、ゲストの舘にうっとり。

「『西部警察』の当時の撮影スケールに驚きつつ、渡哲也さんから『人としての在り方』を学んだという舘さんが作品作りに精力的に取り組み続ける中で、若い世代にもその思いを受け継ごうとしているのが伝わってきました」と感想をつづり。「あー、時間が足りなかったです…またぜひお話を伺いたいです！！」と熱望した。

舘はベージュのジャケットをさわやかに着こなし、とても７６歳と思えぬ若々しさ。コメント欄には「もうカッコ良すぎて」「本当にダンディで素敵です」「７６歳でダンディー過ぎてびっくり」の声が。

ネット上でも「舘ひろし、７６歳なのか。若いなあ」「７６でこんなかっこいいのすごい」「イケてる７６歳だなぁ」と驚く声が殺到した。