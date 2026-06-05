お笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次が、YouTubeなどで大きな反響を呼んだ自身の得意料理を披露し、ゲストの芸人たちから「うまい」と絶賛の声を浴びた。

【映像】白菜と豚肉を並べただけ…大バズりした銀次の鍋料理

6月5日放送の『ドンデコルテ銀次と弱者たちの鍋会』は、40歳独身の渡辺銀次が夜な夜な鍋会を主催し、弱者たちが己の弱さを嘆き、笑い飛ばすドンデコルテ初の冠番組。今回は「弱者おじさんの会」と題し、主催の渡辺銀次、同居人の小橋共作（ドンデコルテ）のもとに、ゲストとしてアントニー（マテンロウ）、井口浩之（ウエストランド）、高木晋哉（ジョイマン）、高野正成（きしたかの）、向井慧（パンサー）が集結した。

銀次が「銀次特製『ミルフィーユ鍋』作りましたよ！」と白菜と豚バラのミルフィーユ鍋をアピールすると、小橋が「YouTubeでやってたやつ？」と反応した。銀次が土鍋の蓋を開けると、中には綺麗に敷き詰められた白菜と豚バラ肉の鍋が美しく収まっており、出演者一同から「うわぁーー！！」「うまそ〜」と歓声が上がった。

早速食べ始めた一同は大絶賛の嵐となり、井口が「うん！美味いな！」と声を弾ませると、アントニーも「うっま！！」と感動の表情を浮かべた。銀次は「生姜が効いてて、うまっ！」と自画自賛。他のメンバーも「美味い！」「染みてる！」と悶絶、銀次特製のクオリティにスタジオは大きな盛り上がりを見せていた。