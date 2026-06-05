診断が難しい"おとなしいがん"の正体

口の中に発生するがんの中に、顕微鏡で見ても正常な細胞とほとんど見分けがつかない、非常に特殊ながんがあります。

【写真を見る】「羊の皮を被った狼」とも呼ばれる"口のがん"「孔道がん」の遺伝子異常を解明【岡山大学など】

その名は、孔道（こうどう）がん。



見た目はおとなしいものの、うさぎの巣穴のようにトンネル状に周囲組織へと侵入し、破壊しながら進展していく悪性腫瘍で、まさに「羊の皮を被った狼」と呼ぶにふさわしいといいます。

岡山大学、東京科学大学、大阪大学による共同研究グループは、この孔道がんの遺伝子プロファイルを世界で初めて解明しました。





孔道がんとは何か

研究成果は2026年5月25日（日本時間）、北米頭頸部病理学会公式科学誌「Head and Neck Pathology」にオンライン掲載されました。

扁平上皮がんは、口腔内で最も発生頻度が高い悪性腫瘍であり、患者数は年々増加しています。



治療が遅れると、食べることや話すことに支障をきたして生活の質が低下するだけでなく、死亡率が上がることもあります。そのため早期発見・早期治療が極めて重要です。

孔道がんは、この扁平上皮がんの非常にまれな亜型で、扁平上皮がん全体の0.7～2.7%程度に過ぎません。



最大の問題は、顕微鏡で見たときの細胞の形が正常の上皮細胞と酷似していて、専門の病理医（口腔病理医）であっても「がん」と診断することが非常に難しい点にあります。

その結果、見逃しや誤診が起こりやすく、「異常所見なし」として経過観察となるケースも少なくありません。



診断の遅れは病気の拡大や死亡率の上昇といった患者の不利益に直結します。しかし、発生頻度が極めて低いために症例の集積が難しく、孔道がんの分子病理学的特徴についてはこれまでほとんど解明されていませんでした。

研究の内容と主な知見

研究グループは、口腔内に発生した扁平上皮がん2002例の中から、孔道がんおよびその類似症例を23例収集しました。



次世代シークエンサーを用いた遺伝子解析技術と免疫組織化学染色を組み合わせ、孔道がんの病態について包括的に検討した結果、以下の重要な知見が得られました。

87.5%の症例で、病気に関わる遺伝子に異常が検出された。

FAT1、NOTCH1、PIK3CA、CASP8などの遺伝子に異常が高頻度で見つかり、孔道癌に特徴的な遺伝子プロファイルが存在することが明らかとなった。

一般的な扁平上皮がんで多く検出されるTP53、CDKN2Aの遺伝子異常の割合が低く、これが低い増殖活性やおとなしい見た目といった孔道がんの特徴につながっている可能性が示唆された。

つまり、孔道がんが「正常に見える」理由の一端が、遺伝子レベルの特異なパターンにある可能性が初めて示されたのです。

社会への影響と今後の期待

この研究成果がもたらす意義は大きく三つあるといいます。

第一に、正確かつ迅速な病理診断への貢献。詳細な遺伝子プロファイルが明らかになったことで、孔道がんの見逃しや誤診を減らし、早期治療につなげるための手がかりが得られました。

第二に、新たな治療選択肢の可能性。孔道がんで高頻度に認められるPIK3CAなどの遺伝子異常は、特定の分子（遺伝子やタンパク質）にだけ作用する「分子標的薬」の有効性が期待できることを示しています。これまで限られていた治療の選択肢が広がる可能性があります。

第三に、孔道がんの生物学的動態の解明への貢献。今回の知見は、孔道がんががんとしてどのように発生・進展するかというメカニズムの理解を深めるうえでも重要な一歩となります。

大阪大学大学院歯学研究科の廣瀬勝俊助教は、



「孔道がんは私が歯科医師になるずっと以前から知られている病気であり、診断の難しさからこれまで多くの病理医（口腔病理医）を悩ませてきました。本研究では、孔道がんの遺伝子異常を明らかとすることで診断の手掛かりを作ることができました。本研究成果が口のがんで苦しむ患者さんはもちろんのこと、診断に悩む病理医の一助となれば」



と話しています。

研究概要

本研究は、岡山大学学術研究院医歯薬学域の小野早和子助教・山元英崇教授、東京科学大学大学院医歯学総合研究科の布川裕規助教・石丸直澄教授、大阪大学大学院歯学研究科の廣瀬勝俊助教・豊澤悟教授らによる共同研究グループによって実施されました。

論文タイトルは "Genetic Landscape of Oral Carcinoma Cuniculatum and Its Histological Mimics"（DOI: https://doi.org/10.1007/s12105-026-01921-3）。