ビックカメラのオリジナルブランド「ビックアイデア」は、乾電池式ライト「3WAYライト allu（アル）」を6月上旬から全国のビックカメラグループ各店舗およびインターネット通販サイトで順次発売する。価格は2,480円（税込）。

【画像あり】懐中電灯・ランタン・センサーライトの3通りの使い方に対応

本製品は、懐中電灯・ランタン・センサーライトの3通りの使い方に対応した乾電池式ライト。付属のシリコーンカバーを取り付けることで周囲に光を広げ、カバーを外した状態では足元や作業場所など特定の場所を照らすことができる。ドアノブや手すり、クローゼットなどに吊るして使う用途にも適している。

明るさは強（約200ルーメン）、中（約70ルーメン）、弱（約20ルーメン）の3段階。光色は昼光色（6500K）と電球色（3000K）の切り替えに対応する。

人を感知して点灯する「ひとセンサー」を搭載し、感知距離は最大約3m、感知角度は水平約90度／垂直約90度。センサーライトモードでは、人を感知してライトが点灯し、感知されなくなってから約15秒後に自動消灯する仕組みだ。

電源は単3形乾電池4本（別売）。連続使用時間は強で約2.5時間、中で約15時間、弱で約50時間。人感センサーON時は約1年10ヶ月の使用が可能としている（1回 約15秒の点灯を1日10回繰り返した場合、新品のアルカリ電池使用時）。本体にはストラップホールがあり、付属のストラップを取り付けることもできる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）