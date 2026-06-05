ナインティナイン岡村隆史（55）が4日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に生出演。吉本興業の体質を変えた人物と変えたとされる人物について持論を展開した。

今放送のゲストは平成ノブシコブシ吉村崇（45）と徳井健太（45）。岡村が加藤浩次の吉本退社騒動に乗って一緒に辞めようとしたことをイジった。その流れで「変えたのは宮迫（博之）さんやから結局。吉本を変えたのは」と切り出した。「あれでな、吉本すごく若手の方とかも、ちゃんとご飯も食べられるようになったし」と主張した。

さらに「一方で、直と言うで、あえて。闇じゃないから。どの瞬間から闇って言い出したけど」と続けると、吉村は「これ細かく言うと、関西は直なんですよ。関東は闇なんですよ。闇という言葉があの事件と相性がよすぎたから闇って言われてるんですけど。俺ら、直って言わないんですよ。会社を通さない仕事をすべて闇って言ってた」と背景を説明した。

岡村は言葉の由来を聞き「ウソやん」と驚いた上で「あえて今日は直って言わせてもらうで。直の営業がダメになって、大打撃を受けてる人もいんねんで。正直。自分で取ってきた仕事をちゃんと吉本に言わなあかんから、吉本と折半になえると。それがどやねんっていう人も中にはいるやん」と語った。