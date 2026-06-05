ディズニープリンセスの世界観を纏う♡JKPLANET限定ブライダルリング登場

憧れのディズニープリンセスの物語をリングに込めた特別なブライダルコレクションが登場します。JKPLANET限定で発売される「Disney Princess Collection〈LIMITED EDITION〉」は、『シンデレラ』『美女と野獣』『塔の上のラプンツェル』『リトル・マーメイド』の世界観を表現した婚約指輪と結婚指輪をラインアップ。物語の感動やロマンティックなシーンを感じられる、特別なリングコレクションをご紹介します♡

4つの物語を表現した限定リング

2026年6月5日（金）より全国のJKPLANET各店で発売される「Disney Princess Collection〈LIMITED EDITION〉」。

世界中で愛されるディズニープリンセスたちをモチーフに、JKPLANETだけで展開される特別なブライダルリングです。

夢のようなストーリーをデザインに落とし込み、人生の大切な節目を彩るコレクションとして誕生しました。

ブランドコンセプトは、「夢のような輝きとともに、幸せな瞬間をプリンセスの世界観で彩ること」。それぞれの物語の魅力が繊細なデザインに表現されています。

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プリンセスごとの魅力的なラインアップ

シンデレラ｜Step with You ― あなたと歩む一歩 ―

婚約指輪はPT950・0.2ctで297,000円（税込）～。結婚指輪はレディース・メンズともにPT950で165,000円（税込）です。

フェアリーゴッドマザーの魔法で変身したシンデレラと王子との夢のような時間を表現。ウェーブフォルムやブルーダイヤモンドが幸せな物語の始まりを象徴しています。

美女と野獣｜Luster Rose ― 想いを重ねて輝く ―

婚約指輪はPT950・0.2ctで297,000円（税込）～。結婚指輪はレディースPT950/K18YGが176,000円（税込）、メンズPT950/K18YGが198,000円（税込）です。

“真実の愛”の象徴である魔法のバラをモチーフにしたデザイン。バラ型の石座がダイヤモンドを華やかに引き立てます。

ラプンツェル｜Endless Glow ― 夢と希望を照らして ―

婚約指輪はK18YG・0.2ctで297,000円（税込）～。結婚指輪はレディースK18YGが154,000円（税込）、メンズPT950が132,000円（税込）です。

魔法の金髪が輝く奇跡のシーンをイメージ。ラプンツェルらしいゴールドカラーと薄紫の世界観を取り入れた華やかなリングです。

リトル・マーメイド｜Ever Tide ― 永遠に満ちる愛 ―

婚約指輪はPT950・0.2ctで275,000円（税込）～。結婚指輪はレディースPT950が143,000円（税込）、メンズPT950が154,000円（税込）です。

アリエルの恋心や海のきらめきを、水しぶきや泡のモチーフで表現。海の世界を感じるロマンティックなデザインが魅力です。

特別な想いを込めるブライダルジュエリー

今回のコレクションは、単なるキャラクターモチーフではなく、それぞれの物語に込められた愛や希望、成長のストーリーをリングに表現しているのが特徴です。

素材にはPT950やK18YGを採用し、長く愛用できる上質な仕上がりに。婚約指輪と結婚指輪をセットで選ぶことで、より統一感のあるブライダルスタイルを楽しめます。

プリンセスの物語に憧れを抱いてきた方はもちろん、特別な意味を持つリングを探しているカップルにもぴったりのコレクションです。

夢のような物語を指先に♡

ディズニープリンセスの世界観を繊細に表現したJKPLANET限定のブライダルコレクション。

シンデレラやベル、ラプンツェル、アリエルそれぞれの物語が込められたリングは、人生の大切な瞬間をより特別なものにしてくれます。

永遠の愛を誓うリング選びに、夢とロマンが詰まったプリンセスの輝きを取り入れてみてはいかがでしょうか♡