宝塚きょう公演、舞台装置の故障で「終盤より中止」 ファン心配の声「お怪我とか無いでしょうか…」「明日、遠征予定」

宝塚きょう公演、舞台装置の故障で「終盤より中止」 ファン心配の声「お怪我とか無いでしょうか…」「明日、遠征予定」