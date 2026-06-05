宝塚きょう公演、舞台装置の故障で「終盤より中止」 ファン心配の声「お怪我とか無いでしょうか…」「明日、遠征予定」
宝塚歌劇団は5日、公式サイトを更新。きょう13時からの公演「宙組 宝塚大劇場公演『黒蜥蜴』『Diamond IMPULSE』」について、舞台機構の故障により、終盤で中止としたことを発表した。
【写真】貴重な地上波放送へ…宝塚歌劇団星組の稽古場風景
発表で、きょうの同公演について「舞台機構の故障により、公演継続が困難となりましたため、急遽6月5日（金）13時公演を『Diamond IMPULSE』の終盤より中止させていただきました」と説明。「公演をご観劇のお客様には、多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
また今後の予定について、「6月6日（土）以降の公演実施につきましては、あらためてご案内させていただきます」と伝えた。
チケットの払い戻しについては、「上記公演の中止にともない、チケット料金の払い戻しを行います」と説明。「お手続きの際に予約番号等が必要となる場合がございますので、大切に保管くださいますようお願いいたします。払い戻し方法につきましては、あらためてご案内させていただきます」と呼びかけた。
この知らせにSNSでは「週末は遠征組も多いだろうから、復旧頑張って！」「公演中止になったの…？大丈夫なやつ？？」「え… そんなことになってたん…？」「スタッフの皆さんもお怪我とか無いでしょうか…。どうぞご安全に！」「誰も怪我などしていなければよいが明日、遠征予定だったのでやるからやないか早く決めてもらえると助かるな、、、せめて新幹線乗る前に、、、」など、心配の声が多数寄せられている。
■中止対象公演
宙組 宝塚大劇場公演
『黒蜥蜴』『Diamond IMPULSE』
6月5日（金）13時公演
【写真】貴重な地上波放送へ…宝塚歌劇団星組の稽古場風景
発表で、きょうの同公演について「舞台機構の故障により、公演継続が困難となりましたため、急遽6月5日（金）13時公演を『Diamond IMPULSE』の終盤より中止させていただきました」と説明。「公演をご観劇のお客様には、多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
チケットの払い戻しについては、「上記公演の中止にともない、チケット料金の払い戻しを行います」と説明。「お手続きの際に予約番号等が必要となる場合がございますので、大切に保管くださいますようお願いいたします。払い戻し方法につきましては、あらためてご案内させていただきます」と呼びかけた。
この知らせにSNSでは「週末は遠征組も多いだろうから、復旧頑張って！」「公演中止になったの…？大丈夫なやつ？？」「え… そんなことになってたん…？」「スタッフの皆さんもお怪我とか無いでしょうか…。どうぞご安全に！」「誰も怪我などしていなければよいが明日、遠征予定だったのでやるからやないか早く決めてもらえると助かるな、、、せめて新幹線乗る前に、、、」など、心配の声が多数寄せられている。
■中止対象公演
宙組 宝塚大劇場公演
『黒蜥蜴』『Diamond IMPULSE』
6月5日（金）13時公演