◇競泳日本選手権第2日（2026年6月5日 東京アクアティクスセンター）

8月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）の追加選考会を兼ねて行われ、男子200メートル自由形決勝はすでに代表入りを決めている村佐達也（19＝イトマン東京）が1分45秒65で制し、同種目3連覇を果たした。

最初の50メートルの力感のないゆったりとした泳ぎから徐々に出力を高め、ラスト50メートルでライバルたちを引き離した村佐は、「この種目は負けられない。3連覇へ強さをぶつけようと頑張った」と、昨年の世界選手権銅メダリストのプライドを見せつけた。

その世界選手権決勝で出した1分44秒54の日本記録には届かなかったが、日本選手権決勝では3大会連続で1分45秒台と、高いスタンダードを維持している。「安定しているが、本当は（1分）44秒台を出したい。前（先頭）にいても出さないと、43秒台は出せないので」とどん欲だった。

レースでは高校3年生の沼田頼人が終盤まで食らい付くなど、村佐に刺激を受けた他の選手の奮起も目立つ。今秋の愛知・名古屋アジア大会や28年ロサンゼルス五輪では男子800メートルリレーでのメダル獲得を目指しており、「僕が引っ張る自覚がある。先輩方がつくってきた歴史を止めず、新時代を切り開きたい」と自覚十分に語った。