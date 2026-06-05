宝塚歌劇団は5日、舞台機構が故障したため、兵庫県宝塚市の宝塚大劇場で上演した同日の宙（そら）組公演「黒蜥蜴」「Diamond IMPULSE」を途中で中止したことを公式サイトで発表した。

舞台はこの日午後1時から上演されていた。

中止を受け、宝塚は「宙組 宝塚大劇場公演『黒蜥蜴』『Diamond IMPULSE』は、舞台機構の故障により、公演継続が困難となりましたため、急遽6月5日（金）13時公演を『Diamond IMPULSE』の終盤より中止させていただきました」と説明。また「公演をご観劇のお客様には、多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

中止となったこの日の公演チケットは、払い戻しに応じる。「お手続きの際に予約番号等が必要となる場合がございますので、大切に保管くださいますようお願いいたします。払い戻し方法につきましては、あらためてご案内させていただきます」と呼びかけた。

同公演は5月23日に同劇場で初日を迎え、7月5日まで上演が予定されている。

6日以降の上演可否については「あらためてご案内させていただきます」とした。