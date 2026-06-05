ナインティナイン岡村隆史（55）が4日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に生出演。ゲストの平成ノブシコブシ吉村崇（45）を「吉本の犬」呼ばわりするシーンがあった。

今放送のゲストは平成ノブシコブシ吉村と徳井健太だった。岡村は前週の番組内で吉村について、極楽とんぼの加藤浩次と一緒に吉本興業を辞めようとした芸人と暴露していた。

岡村が吉村に対し「お前、吉本辞めかけてるやないか。吉本の犬やないか、今は」とツッコミを入れた。岡村の相方、矢部浩之が「加藤浩次に怒られてんな」と言うと、吉村は「加藤さんにも怒られました。関係ないだろって。余計なことするなって言われて」と明かした。岡村は続けて「そもそも加藤浩次も関係ないから、闇営業に。何も関係ない」と語った。

加藤は当時MCを務めていた日本テレビ系「スッキリ！」内で吉本の闇営業について、熱く語る一幕があった。吉村は「本当、あの日寝起きで『スッキリ！』を見たんですよ。そしたら加藤さんが…慌ててヤバいヤバいって。熱くなちゃった。Xで載せた、すぐ怒られた、すぐ引いた、全部早かった」と当時を振り返った。

加藤も吉村も、ともに北海道出身。加藤は2021年3月末をもって吉本興業とのエージェント契約を終了。現在は個人事務所に所属している。