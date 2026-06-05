「愛に溢れた優しい家族」西野未姫、別荘でBBQを楽しむプライベート動画公開「子供の成長って早いね」
元AKB48でタレントの西野未姫さんは6月4日、自身のInstagramを更新。実家の別荘でバーベキューを楽しむプライベート動画を公開しました。
【動画】西野未姫、娘とBBQを楽しむ様子
コメントでは「愛に溢れた優しい家族…今のみきちゃんが1番自然体で可愛くて優しくて魅力的です！」「みきさんの幼少期、にこちゃんとそっくりですね」「ご機嫌にこちゃん可愛すぎます」「子供の成長って早いね」「にこちゃんもみきちゃんも可愛すぎます」「キュンキュンした」などの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【動画】西野未姫、娘とBBQを楽しむ様子
「キュンキュンした」西野さんは「実家でBBQしました」とつづり、1本の動画を公開。実家の別荘で娘や両親とバーベキューを楽しむ様子が収められています。焼き鳥や海鮮が焼かれており、とてもおいしそうです。娘がシャボン玉で遊ぶ様子も映っており、穏やかな時間を過ごしたことが伝わってきます。
「とっても嬉しそう」5月18日には「出産前に娘とピクニックしました」とつづり、1本の動画を公開した西野さん。お弁当を手作りする様子や、公園で遊ぶ姿などが収められています。コメントでは「忙しい中で2人での時間も作って…とっても素敵です」「大切な時間ですね」「にこりちゃん、とっても嬉しそうですね」などの声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)