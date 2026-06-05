

岡山工 - 岡山学芸館

【岡山県高校総体2026】5日、バスケットボール男子の準決勝で岡山工が大接戦の末、岡山学芸館に勝利し、決勝進出を決めました。

試合開始早々岡山工の攻撃陣が果敢に攻め、キャプテン内田の3Pなどで第1Qだけで31得点、31対15とします。学芸館は第3Q、留学生オモグボラハン・ダニエル高さを生かしたシュートや平井の３Pなどで得点を重ねると、第4Q残り3分でついに1点差に…。その後は点を取っては取られての大接戦。残り0.6秒岡山工2点リード。岡山工がフリースローを2本外し、リバウンドを取った学芸館オモグボラハン・ダニエルが投げたボールは…リングに跳ね返され試合終了。69対67で岡山工が逃げ切りました。

■5日の結果

[シゲトーアリーナ]

〈男子準決勝 第2試合〉

岡山工 69-67 岡山学芸館

決勝と3位決定戦は6日（土）に岡山市北区のシゲトーアリーナで開催。KSBのYouTubeチャンネルでLIVE配信します。

6日の予定

＜男子＞

決勝 岡山商大付－岡山工

3位決定戦 岡山理大付ー岡山学芸館