５日の東京株式市場で日経平均株価は大幅続落。相場をけん引してきたＡＩ・半導体株などに利益確定売りが膨らみ軟調に推移した。



大引けの日経平均株価は前日比８８２円５７銭安の６万６５８８円１２銭。プライム市場の売買高概算は２２億２８９５万株。売買代金概算は９兆８５３５億円となった。値上がり銘柄数は１１９６と全体の約７６％、値下がり銘柄数は３４０、変わらずは２８銘柄だった。



前日の米株式市場では、ＮＹダウは８７４ドル高と上昇したものの、半導体関連などハイテク株は安くナスダック指数は下落した。半導体大手ブロードコム＜ＡＶＧＯ＞の急落などが響いた。東京株式市場では米ハイテク株安が警戒され、日経平均株価は下落基調となった。東京エレクトロン＜8035＞やフジクラ＜5803＞といったＡＩ・半導体関連株が値を下げ、日経平均株価は一時１６００円あまり下落する場面があった。ただ、売り一巡後は下値に買いが入り、後場にかけ下げ渋った。今晩は米５月雇用統計の発表が予定されており、やや様子見姿勢も強まった。東証プライム市場の７割強の銘柄は上昇し、銀行や海運、不動産株などは堅調だった。



個別銘柄では、村田製作所＜6981＞や太陽誘電＜6976＞が安く、アドバンテスト＜6857＞やレーザーテック＜6920＞、ルネサスエレクトロニクス＜6723＞が下落した。古河電気工業＜5801＞や住友電気工業＜5802＞、イビデン＜4062＞が値を下げ、三井金属＜5706＞やファナック＜6954＞、パナソニック ホールディングス＜6752＞が軟調だった。



半面、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞やソフトバンクグループ＜9984＞、ディスコ＜6146＞は高く、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞や三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞、任天堂＜7974＞が値を上げた。トヨタ自動車＜7203＞やソニーグループ＜6758＞が買われ、商船三井＜9104＞や住友不動産＜8830＞もしっかり。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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