ドルの上値重い、ユーロドル一時１．１６２６レベルに高値更新＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ドルの上値が重い。ユーロドルは1.1627付近、ポンドドルは1.3441付近にそれぞれ本日の高値（ドル安値）を更新している。ドル円は159.90台と160円を下回る水準で推移している。NY原油先物は92ドル台で比較的安定した値動き。米10年債利回りは4.47％台から4.46％台へと小幅に低下している。米雇用統計待ちとなるなかで、いずれの値動きも限定的になっている。



USD/JPY 159.93 EUR/USD 1.1626 GBP/USD 1.3438

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