メインシナリオ・・・5月29日の高値0.5994ドルから軟化しており、目先の上げが一巡した格好になっている。きょう、5月27日以来の安値水準となる0.5851ドルまで一時下落しており、一目均衡表の雲の上限の0.5847ドルや雲の下限の0.5838ドルを下抜き、5月26日の安値0.5832ドルも割り込めば、4月29日・5月20日の安値0.5815ドルや4月13日の安値0.5792ドルを試す可能性がある。4月13日の安値0.5792ドルを維持できないようであれば、4月6日の安値0.5681ドルが下値の目標になる。



サブシナリオ・・・一方、一目均衡表の基準線の0.5905ドルや転換線の0.5913ドルを上抜き、2日の高値0.5946ドルも上抜けば、5月29日の高値0.5994ドルや0.6000ドルの節目、2月26日の高値.6013ドルを試す可能性がある。



MINKABU PRESS

外部サイト