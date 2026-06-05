歌舞伎俳優の市川中車が５日、東京・八芳園で行われたスーパー歌舞伎「もののけ姫」（７月３日〜８月２３日、東京・新橋演舞場）の製作発表会見に、市川團子、中村壱太郎らと出席した。

伝統芸能に革新的な演出を融合させた「スーパー歌舞伎」は今年で４０周年。１９９７年に公開されたジブリの名作を舞台化し、アシタカを團子、サンを壱太郎、乙事主を中車が演じる。

この日１３時に始まった会見は、登壇者６人のあいさつを５分以内で終えたあと、質疑応答に移る流れだった。しかし、それぞれの作品への思いが止まらず、６人目の中車に順番が回ってきた頃には、すでに予定時刻を１１分オーバー。すると中車は、「（みなさんの）熱で溶けそうだなと思って座ってました。タイムテーブル上ですと、私のあいさつを１３時５分までに終われと…。今、１３時１６分でございます。短くしゃべったほうがよろしいでしょうか？」と話し、笑いを誘った。

そう話した中車だが、「どうしてもしゃべることがございます」とし、「２０１１年に父（二代目市川猿翁）と何度も『中車になりたい』と襲名の相談をしていた。その場所が、ここ八芳園の隣のマンション。父は当時そこに住んでおりました。八芳園の周りは駐車場がないんです。タイムズを見つけるのが本当に大変で…」と笑わせつつ、「父の意思を継いで、この公演を伝説にしなければならない」と熱弁。自身も約４分３０秒にわたり意気込みを語っていた。

その後の質疑応答でもそれぞれのトークが白熱。中車は「だいぶ時間が押しておりますけど大丈夫でしょうか…」と再び心配し、会場を笑わせていた。