ブリッジインターナショナルグループ<7039.T>はこの日の取引終了後、テラスカイ<3915.T>と資本・業務提携すると発表した。ブリッジ－Ｇが持つ営業実務・運用領域の強みと、テラスカイのクラウド・ＡＩ領域の技術力を組み合わせ、高付加価値なサービスを提供していく。自己株式処分により、テラスカイに対して１１万３１００株（発行済み株式総数の約３％）を割り当てる。



あわせて、取得上限１５万８００株（自己株式を除く発行済み株式総数の４．２５％）、または３億１６０万円とする自社株買いの実施を発表した。期間は６月８日～１１月３０日。



また、東証グロースからスタンダードへの市場区分変更申請に向けた準備を開始することも明らかにした。今後の中長期的な企業成長と企業価値の更なる向上を目指すため。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS