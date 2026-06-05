ＨＩＯＫＩ<6866.T>がこの日の取引終了後に、２６年１２月期の連結業績予想について、売上高を４３０億円から４７７億円（前期比１７．７％増）へ、営業利益を７６億８０００万円から９５億円（同３９．９％増）へ、純利益を６０億円から７５億４０００万円（同３８．２％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各１００円の年２００円から中間・期末各１２０円の年２４０円に引き上げた。市場環境が堅調に推移するなか、同社の計測器に対する需要も引き続き好調に推移していることが要因としている。



同時に、上限を４０万株（自己株式を除く発行済み株数の２．９８％）、または３０億円とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は６月１５日から１１月３０日までで、株主への一層の利益還元と経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためとしている。



出所：MINKABU PRESS