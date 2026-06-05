　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

73042.60　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
71356.21　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
70507.28　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
68707.59　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
68405.26　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
67076.50　　6日移動平均線

66588.12　　★日経平均株価5日終値

66330.77　　均衡表転換線(日足)
66058.97　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
65795.49　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
65158.19　　新値三本足陰転値
63857.35　　均衡表基準線(日足)
63767.92　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
63410.35　　25日移動平均線
61083.70　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
60971.72　　均衡表転換線(週足)
60761.74　　ボリンジャー:-1σ(25日)
59130.59　　13週移動平均線
58715.14　　均衡表基準線(週足)
58356.56　　75日移動平均線
58113.12　　ボリンジャー:-2σ(25日)
57598.89　　均衡表雲上限(日足)
56371.90　　26週移動平均線
55731.43　　均衡表雲下限(日足)
55464.50　　ボリンジャー:-3σ(25日)
54493.25　　ボリンジャー:-1σ(13週)
52337.87　　200日移動平均線
51660.11　　ボリンジャー:-1σ(26週)
49855.91　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47461.03　　均衡表雲上限(週足)
46948.32　　ボリンジャー:-2σ(26週)
45218.58　　ボリンジャー:-3σ(13週)
42236.52　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　77.17(前日88.51)
ST.Slow(9日)　　86.76(前日92.91)

ST.Fast(13週)　 94.02(前日95.88)
ST.Slow(13週)　 92.87(前日93.49)

［2026年6月5日］

株探ニュース