【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(5日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
73042.60 ボリンジャー:＋3σ(13週)
71356.21 ボリンジャー:＋3σ(25日)
70507.28 ボリンジャー:＋3σ(26週)
68707.59 ボリンジャー:＋2σ(25日)
68405.26 ボリンジャー:＋2σ(13週)
67076.50 6日移動平均線
66588.12 ★日経平均株価5日終値
66330.77 均衡表転換線(日足)
66058.97 ボリンジャー:＋1σ(25日)
65795.49 ボリンジャー:＋2σ(26週)
65158.19 新値三本足陰転値
63857.35 均衡表基準線(日足)
63767.92 ボリンジャー:＋1σ(13週)
63410.35 25日移動平均線
61083.70 ボリンジャー:＋1σ(26週)
60971.72 均衡表転換線(週足)
60761.74 ボリンジャー:-1σ(25日)
59130.59 13週移動平均線
58715.14 均衡表基準線(週足)
58356.56 75日移動平均線
58113.12 ボリンジャー:-2σ(25日)
57598.89 均衡表雲上限(日足)
56371.90 26週移動平均線
55731.43 均衡表雲下限(日足)
55464.50 ボリンジャー:-3σ(25日)
54493.25 ボリンジャー:-1σ(13週)
52337.87 200日移動平均線
51660.11 ボリンジャー:-1σ(26週)
49855.91 ボリンジャー:-2σ(13週)
47461.03 均衡表雲上限(週足)
46948.32 ボリンジャー:-2σ(26週)
45218.58 ボリンジャー:-3σ(13週)
42236.52 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 77.17(前日88.51)
ST.Slow(9日) 86.76(前日92.91)
ST.Fast(13週) 94.02(前日95.88)
ST.Slow(13週) 92.87(前日93.49)
［2026年6月5日］
株探ニュース
73042.60 ボリンジャー:＋3σ(13週)
71356.21 ボリンジャー:＋3σ(25日)
70507.28 ボリンジャー:＋3σ(26週)
68707.59 ボリンジャー:＋2σ(25日)
68405.26 ボリンジャー:＋2σ(13週)
67076.50 6日移動平均線
66588.12 ★日経平均株価5日終値
66330.77 均衡表転換線(日足)
66058.97 ボリンジャー:＋1σ(25日)
65795.49 ボリンジャー:＋2σ(26週)
65158.19 新値三本足陰転値
63857.35 均衡表基準線(日足)
63767.92 ボリンジャー:＋1σ(13週)
63410.35 25日移動平均線
61083.70 ボリンジャー:＋1σ(26週)
60971.72 均衡表転換線(週足)
60761.74 ボリンジャー:-1σ(25日)
59130.59 13週移動平均線
58715.14 均衡表基準線(週足)
58356.56 75日移動平均線
58113.12 ボリンジャー:-2σ(25日)
57598.89 均衡表雲上限(日足)
56371.90 26週移動平均線
55731.43 均衡表雲下限(日足)
55464.50 ボリンジャー:-3σ(25日)
54493.25 ボリンジャー:-1σ(13週)
52337.87 200日移動平均線
51660.11 ボリンジャー:-1σ(26週)
49855.91 ボリンジャー:-2σ(13週)
47461.03 均衡表雲上限(週足)
46948.32 ボリンジャー:-2σ(26週)
45218.58 ボリンジャー:-3σ(13週)
42236.52 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 77.17(前日88.51)
ST.Slow(9日) 86.76(前日92.91)
ST.Fast(13週) 94.02(前日95.88)
ST.Slow(13週) 92.87(前日93.49)
［2026年6月5日］
株探ニュース