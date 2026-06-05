　6月5日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2700銘柄。東証終値比で上昇は1064銘柄、下落は1551銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが85銘柄、値下がりは135銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は90円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の5日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6740>　Ｊディスプレ　　　　 64　　　+8（ +14.3%）
2位 <8105>　ＢＴＣＪＰＮ　　　　267　　 +29（ +12.2%）
3位 <7039>　ブリッジ－Ｇ　　　 1820　　+144（　+8.6%）
4位 <4263>　サスメド　　　　　　690　　 +52（　+8.2%）
5位 <6866>　ＨＩＯＫＩ　　　　14300　 +1030（　+7.8%）
6位 <7610>　テイツー　　　　　　142　　　+8（　+6.0%）
7位 <2160>　ジーエヌアイ　　　 2998　　+165（　+5.8%）
8位 <9678>　カナモト　　　　　 5439　　+299（　+5.8%）
9位 <6675>　サクサ　　　　　 2094.4　 +99.4（　+5.0%）
10位 <9978>　文教堂ＧＨＤ　　　 45.9　　+1.9（　+4.3%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3733>　ソフトウェア　　　10403　 -1157（ -10.0%）
2位 <8938>　グロームＨＤ　　　309.9　 -31.1（　-9.1%）
3位 <3681>　ブイキューブ　　　　 20　　　-2（　-9.1%）
4位 <7362>　Ｔ．Ｓ．Ｉ　　　　833.1　 -51.9（　-5.9%）
5位 <3922>　ＰＲＴＩＭＥ　　　 2100　　-129（　-5.8%）
6位 <4667>　アイサンテク　　 1600.1　 -79.9（　-4.8%）
7位 <4594>　ブライトパス　　　 50.6　　-2.4（　-4.5%）
8位 <6085>　アーキテクツ　　　　308　　 -12（　-3.7%）
9位 <6573>　ＣＲＡＶＩＡ　　　　 27　　　-1（　-3.6%）
10位 <4502>　武田　　　　　　 4751.1　-174.9（　-3.6%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4506>　住友ファーマ　　 1464.4　 +27.4（　+1.9%）
2位 <4005>　住友化　　　　　　593.8　　+9.8（　+1.7%）
3位 <6113>　アマダ　　　　　 3130.1　 +38.1（　+1.2%）
4位 <2413>　エムスリー　　　　 1606　 +16.0（　+1.0%）
5位 <6963>　ローム　　　　　 5305.8　 +35.8（　+0.7%）
6位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1232　　+8.0（　+0.7%）
7位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1285　　+8.0（　+0.6%）
8位 <7004>　カナデビア　　　 1355.3　　+8.3（　+0.6%）
9位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　313.9　　+1.9（　+0.6%）
10位 <6702>　富士通　　　　　　 3609　 +18.0（　+0.5%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4502>　武田　　　　　　 4751.1　-174.9（　-3.6%）
2位 <9107>　川崎汽　　　　　　 2648　 -53.5（　-2.0%）
3位 <7733>　オリンパス　　　 1826.1　 -17.4（　-0.9%）
4位 <2501>　サッポロＨＤ　　 1567.1　 -13.4（　-0.8%）
5位 <8001>　伊藤忠　　　　　　 1858　 -15.5（　-0.8%）
6位 <5101>　浜ゴム　　　　　 6979.1　 -48.9（　-0.7%）
7位 <4324>　電通グループ　　　 3077　 -20.0（　-0.6%）
8位 <2002>　日清粉Ｇ　　　　 1879.9　 -11.6（　-0.6%）
9位 <5711>　三菱マ　　　　　　 4874　　 -30（　-0.6%）
10位 <5214>　日電硝　　　　　 6431.8　 -38.2（　-0.6%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース