[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1064銘柄・下落1551銘柄（東証終値比）
6月5日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2700銘柄。東証終値比で上昇は1064銘柄、下落は1551銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが85銘柄、値下がりは135銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は90円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の5日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6740> Ｊディスプレ 64 +8（ +14.3%）
2位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 267 +29（ +12.2%）
3位 <7039> ブリッジ－Ｇ 1820 +144（ +8.6%）
4位 <4263> サスメド 690 +52（ +8.2%）
5位 <6866> ＨＩＯＫＩ 14300 +1030（ +7.8%）
6位 <7610> テイツー 142 +8（ +6.0%）
7位 <2160> ジーエヌアイ 2998 +165（ +5.8%）
8位 <9678> カナモト 5439 +299（ +5.8%）
9位 <6675> サクサ 2094.4 +99.4（ +5.0%）
10位 <9978> 文教堂ＧＨＤ 45.9 +1.9（ +4.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3733> ソフトウェア 10403 -1157（ -10.0%）
2位 <8938> グロームＨＤ 309.9 -31.1（ -9.1%）
3位 <3681> ブイキューブ 20 -2（ -9.1%）
4位 <7362> Ｔ．Ｓ．Ｉ 833.1 -51.9（ -5.9%）
5位 <3922> ＰＲＴＩＭＥ 2100 -129（ -5.8%）
6位 <4667> アイサンテク 1600.1 -79.9（ -4.8%）
7位 <4594> ブライトパス 50.6 -2.4（ -4.5%）
8位 <6085> アーキテクツ 308 -12（ -3.7%）
9位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 27 -1（ -3.6%）
10位 <4502> 武田 4751.1 -174.9（ -3.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4506> 住友ファーマ 1464.4 +27.4（ +1.9%）
2位 <4005> 住友化 593.8 +9.8（ +1.7%）
3位 <6113> アマダ 3130.1 +38.1（ +1.2%）
4位 <2413> エムスリー 1606 +16.0（ +1.0%）
5位 <6963> ローム 5305.8 +35.8（ +0.7%）
6位 <7272> ヤマハ発 1232 +8.0（ +0.7%）
7位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1285 +8.0（ +0.6%）
8位 <7004> カナデビア 1355.3 +8.3（ +0.6%）
9位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 313.9 +1.9（ +0.6%）
10位 <6702> 富士通 3609 +18.0（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4502> 武田 4751.1 -174.9（ -3.6%）
2位 <9107> 川崎汽 2648 -53.5（ -2.0%）
3位 <7733> オリンパス 1826.1 -17.4（ -0.9%）
4位 <2501> サッポロＨＤ 1567.1 -13.4（ -0.8%）
5位 <8001> 伊藤忠 1858 -15.5（ -0.8%）
6位 <5101> 浜ゴム 6979.1 -48.9（ -0.7%）
7位 <4324> 電通グループ 3077 -20.0（ -0.6%）
8位 <2002> 日清粉Ｇ 1879.9 -11.6（ -0.6%）
9位 <5711> 三菱マ 4874 -30（ -0.6%）
10位 <5214> 日電硝 6431.8 -38.2（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の5日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6740> Ｊディスプレ 64 +8（ +14.3%）
2位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 267 +29（ +12.2%）
3位 <7039> ブリッジ－Ｇ 1820 +144（ +8.6%）
4位 <4263> サスメド 690 +52（ +8.2%）
5位 <6866> ＨＩＯＫＩ 14300 +1030（ +7.8%）
6位 <7610> テイツー 142 +8（ +6.0%）
7位 <2160> ジーエヌアイ 2998 +165（ +5.8%）
8位 <9678> カナモト 5439 +299（ +5.8%）
9位 <6675> サクサ 2094.4 +99.4（ +5.0%）
10位 <9978> 文教堂ＧＨＤ 45.9 +1.9（ +4.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3733> ソフトウェア 10403 -1157（ -10.0%）
2位 <8938> グロームＨＤ 309.9 -31.1（ -9.1%）
3位 <3681> ブイキューブ 20 -2（ -9.1%）
4位 <7362> Ｔ．Ｓ．Ｉ 833.1 -51.9（ -5.9%）
5位 <3922> ＰＲＴＩＭＥ 2100 -129（ -5.8%）
6位 <4667> アイサンテク 1600.1 -79.9（ -4.8%）
7位 <4594> ブライトパス 50.6 -2.4（ -4.5%）
8位 <6085> アーキテクツ 308 -12（ -3.7%）
9位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 27 -1（ -3.6%）
10位 <4502> 武田 4751.1 -174.9（ -3.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4506> 住友ファーマ 1464.4 +27.4（ +1.9%）
2位 <4005> 住友化 593.8 +9.8（ +1.7%）
3位 <6113> アマダ 3130.1 +38.1（ +1.2%）
4位 <2413> エムスリー 1606 +16.0（ +1.0%）
5位 <6963> ローム 5305.8 +35.8（ +0.7%）
6位 <7272> ヤマハ発 1232 +8.0（ +0.7%）
7位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1285 +8.0（ +0.6%）
8位 <7004> カナデビア 1355.3 +8.3（ +0.6%）
9位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 313.9 +1.9（ +0.6%）
10位 <6702> 富士通 3609 +18.0（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4502> 武田 4751.1 -174.9（ -3.6%）
2位 <9107> 川崎汽 2648 -53.5（ -2.0%）
3位 <7733> オリンパス 1826.1 -17.4（ -0.9%）
4位 <2501> サッポロＨＤ 1567.1 -13.4（ -0.8%）
5位 <8001> 伊藤忠 1858 -15.5（ -0.8%）
6位 <5101> 浜ゴム 6979.1 -48.9（ -0.7%）
7位 <4324> 電通グループ 3077 -20.0（ -0.6%）
8位 <2002> 日清粉Ｇ 1879.9 -11.6（ -0.6%）
9位 <5711> 三菱マ 4874 -30（ -0.6%）
10位 <5214> 日電硝 6431.8 -38.2（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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