ジューシーな果肉感を堪能できるパフェやサンデー！びっくりドンキー「ピーチデザート」2026
アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」にて、毎年期間限定で販売されている「ピーチデザート」
2026年6月より、ピーチのジューシーな果肉感を堪能できるピーチデザートとして「ジョッキパフェ（ピーチ）」など4種類がラインナップされます☆
びっくりドンキー「ピーチデザート」2026
発売日：2026年6月10日(水)
販売開始時間：朝10時
テイクアウト・デリバリー：不可
販売店舗：全国のびっくりドンキー店舗
「びっくりドンキー」から、2026年も桃を使用した「ピーチデザート」メニュー全4品が登場。
さらに、ピーチソースが新しくなり、桃の果肉感をより感じられるソースに仕上げられています。
ピーチの爽やかな甘さや香りとともに、口の中でじゅわっと広がる瑞々しさがたまらない期間限定のピーチデザートを紹介していきます☆
ピーチパフェ
価格：980円(税込)
北海道産ソフトクリームの周りにジューシーな白桃のシロップ漬けをあしらった華やかな仕上がの「ピーチパフェ」
中にはピーチゼリーと杏仁が入った、味、香り、食感の三拍子が揃ったパフェです。
ピーチサンデー
価格：590円(税込)
ジューシーな桃の甘さと、ひんやりなめらかなソフトクリームが絶妙なハーモニーを奏でる「ピーチサンデー」
北海道産ソフトクリームに白桃とピーチシロップ、ピーチゼリーを合わせた、夏にぴったりの爽やかな一品です。
バニラアイスのピーチシフォンプレート
価格：単品 740円(税込)／コーヒーセット 840円(税込)
※コーヒーセットのコーヒーは、「ホットコーヒー（シングルオリジン・ブレンド）」、「アイスコーヒーⓈ（シングルオリジン・ブレンド）」の4種から選べます
「バニラアイスのピーチシフォンプレート」は、ふわふわでしっとりとしたシフォンケーキに爽やかなピーチソースをあしらい、バニラアイスと白桃のシロップ漬けを添えた、上品なケーキデザート。
びっくりドンキーこだわりのコーヒーと一緒に味わえるセットも選べます。
ジョッキパフェ（ピーチ）
価格：1,780円(税込)
友だちや家族とシェアしながら愉しむこともできる「ジョッキパフェ（ピーチ）」
白桃のシロップ漬けや北海道産ソフトクリーム、杏仁豆腐などを大きなジョッキに入れたボリューム感のある一品です。
ピーチのジューシーな果肉感を堪能できるピーチデザート4種がラインナップ。
びっくりドンキーにて2026年6月10日より販売される「ピーチデザート」の紹介でした☆
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※アレルギーのある方はスタッフの方までお声がけください
※一部メニューの盛り付けが異なる場合があります
※このメニューは予告なく終了する場合があります
※夜10時以降注文される場合、10％の深夜料金が発生します
※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器が異なる場合があります
※気象・政治状況の変化等により、仕入れ先・価格が変更になる場合があります
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