アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」にて、毎年期間限定で販売されている「ピーチデザート」

2026年6月より、ピーチのジューシーな果肉感を堪能できるピーチデザートとして「ジョッキパフェ（ピーチ）」など4種類がラインナップされます☆

びっくりドンキー「ピーチデザート」2026

発売日：2026年6月10日(水)

販売開始時間：朝10時

テイクアウト・デリバリー：不可

販売店舗：全国のびっくりドンキー店舗

「びっくりドンキー」から、2026年も桃を使用した「ピーチデザート」メニュー全4品が登場。

さらに、ピーチソースが新しくなり、桃の果肉感をより感じられるソースに仕上げられています。

ピーチの爽やかな甘さや香りとともに、口の中でじゅわっと広がる瑞々しさがたまらない期間限定のピーチデザートを紹介していきます☆

ピーチパフェ

価格：980円(税込)

北海道産ソフトクリームの周りにジューシーな白桃のシロップ漬けをあしらった華やかな仕上がの「ピーチパフェ」

中にはピーチゼリーと杏仁が入った、味、香り、食感の三拍子が揃ったパフェです。

ピーチサンデー

価格：590円(税込)

ジューシーな桃の甘さと、ひんやりなめらかなソフトクリームが絶妙なハーモニーを奏でる「ピーチサンデー」

北海道産ソフトクリームに白桃とピーチシロップ、ピーチゼリーを合わせた、夏にぴったりの爽やかな一品です。

バニラアイスのピーチシフォンプレート

価格：単品 740円(税込)／コーヒーセット 840円(税込)

※コーヒーセットのコーヒーは、「ホットコーヒー（シングルオリジン・ブレンド）」、「アイスコーヒーⓈ（シングルオリジン・ブレンド）」の4種から選べます

「バニラアイスのピーチシフォンプレート」は、ふわふわでしっとりとしたシフォンケーキに爽やかなピーチソースをあしらい、バニラアイスと白桃のシロップ漬けを添えた、上品なケーキデザート。

びっくりドンキーこだわりのコーヒーと一緒に味わえるセットも選べます。

ジョッキパフェ（ピーチ）

価格：1,780円(税込)

友だちや家族とシェアしながら愉しむこともできる「ジョッキパフェ（ピーチ）」

白桃のシロップ漬けや北海道産ソフトクリーム、杏仁豆腐などを大きなジョッキに入れたボリューム感のある一品です。

ピーチのジューシーな果肉感を堪能できるピーチデザート4種がラインナップ。

びっくりドンキーにて2026年6月10日より販売される「ピーチデザート」の紹介でした☆

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※アレルギーのある方はスタッフの方までお声がけください

※一部メニューの盛り付けが異なる場合があります

※このメニューは予告なく終了する場合があります

※夜10時以降注文される場合、10％の深夜料金が発生します

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器が異なる場合があります

※気象・政治状況の変化等により、仕入れ先・価格が変更になる場合があります

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