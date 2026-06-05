犬が初めて会った人のニオイを嗅ぐ心理

1.どんな人であるかを知りたい

犬が初めて会った人のニオイを嗅ぐのは、その人がどんな人であるかを知りたいからです。

ニオイを嗅いでもらえるということは、犬に興味を持ってもらえた、好意を持ってもらえたということです。

犬は視覚よりも聴覚よりも、嗅覚を使って情報収集をします。相手が人である場合では、基本となる情報源は「皮脂」と「汗」です。

犬は人の皮脂や汗のニオイを嗅ぐことで、その人の性別や年齢や健康状態などを把握することができるとされています。

2.安全な人であるかを知りたい

犬が初めて会った人のニオイを嗅ぐのは、その人が安全な人であるかを知りたいからです。

タバコ、シンナー（塗料に含まれるなど）、香水、化粧品など、科学的な刺激の強いニオイのするものを身にまとっている場合では、「危険な人物であるかもしれない…」と、犬に警戒されてしまうことがあります。

犬と暮らしている人であれば、その人から犬のニオイも感じられるはずです。その人のニオイから得られる情報以外に、その人から感じられる犬のニオイと、その犬の情報も収集し、安全確認を行うでしょう。

3.不安や緊張を和らげたい

犬が初めて会った人のニオイを嗅ぐのは、不安や緊張を和らげたいからです。

犬は警戒心のある動物です。人が大好きな犬であっても、初めて会った人には少なからずとも警戒します。

どんな人であるかも分からない状況であるため、不安や緊張する気持ちがあり、解消するためには情報を収集しなければなりません。

初めは不安そうにしているかもしれませんが、ひとしきりニオイを嗅いだあと、「この人は安全な人だ」と判断したとき、パッと表情も明るくなりますし、態度も変わるでしょう。

4.挨拶やコミュニケーションがしたい

犬が初めて会った人のニオイを嗅ぐのは、挨拶やコミュニケーションがしたいからです。

犬にとってニオイを嗅ぐということは、挨拶をする、コミュニケーションをするということでもあります。

初めて会った犬同士であれば、お互いのおしりのニオイを嗅ぎ合うことで「はじめまして」と挨拶をします。

おともだち犬同士であれば、お互いのおしりのニオイを嗅ぎ合うことで「こんにちは」「久しぶりだね」とコミュニケーションをします。

相手が人であっても、同じように挨拶やコミュニケーションをするのです。

人のニオイを嗅ぐ犬への適切な対応

飼い主はリードをうんと短く持ちましょう。愛犬が他人に飛びつくことがないようにしましょう。

初めて会った犬にニオイを嗅がれたときは、その場にしゃがんであげましょう。そして、そのままジッとしていてあげましょう。

初めて会った犬と触れ合いたいときは、飼い主に許可を得ましょう。「どこを撫でると喜びますか？」と聞いてみるのもよいと思います。

触れ合うこと、撫でられることが好きな犬にも、触れられることが苦手な部分がある場合があるため注意しましょう。

まとめ

犬が初めて会った人のニオイを嗅ぐ心理を4つ解説しました。

どんな人であるかを知りたい 安全な人であるかを知りたい 不安や緊張を和らげたい 挨拶やコミュニケーションがしたい

犬にとって、初めて会った人のニオイを嗅ぐことは、ごく自然なことです。

鼻をくっつけてくることもあるため、鼻水やよだれがつくのではないかと思われる人もいますし、不快に思われる人もいます。犬の体臭を嫌う人だっているでしょう。

愛犬が初めて会った人のニオイを嗅ぎたがるときは、「挨拶してもいいですか？」「近づいてもいいですか？」と聞くなどし、配慮することを忘れないようにしましょう。