「フィジカル的には100％」右鎖骨骨折から復帰の鈴木唯人が力強く断言！オランダ戦への心構えについても”痺れるひと言”【日本代表】
５月下旬の国内合宿では別メニュー調整だった鈴木唯人（フライブルク）が、事前キャンプ地のモンテレイに入ってから全体トレーニングを全て消化。６月４日（日本時間５日）の練習後には、「だいぶ身体も動くので。良い感じかなと思います」と手応えを口にした。
鈴木は５月３日のヴォルフスブルク戦で右鎖骨を骨折。一時はW杯メンバー入りに黄信号が灯ったが、リハビリを経て代表に合流した。メディカルスタッフと協議したうえで６月１日からフルメニューをこなしており、この日のハーフコートゲームでも積極的にボールに絡むなど復調ぶりをうかがわせた。
果たして、フィジカルコンディションはどの程度なのか。そう尋ねると、本人は「フィジカル的には100%」と力強く言い切った。
「フィジカル的には100%。あとはボールの感覚と、試合の流れ的なことはあると思います。それも１週間トレーニングすれば問題ないと思います」
気候への適応にも「問題ない」という鈴木は「コンビネーションの部分を合わせる必要はありますが、あとはもうほとんど自分のコンディション。それ次第です。焦らずに上げていければいい」と戦闘準備を整えていた。
対外試合はなく“ぶっつけ本番”で挑むオランダとの初戦。その舞台への「心構えはできていますか」と聞くと、鈴木は迷うことなく”痺れるひと言”を放った。
「それは選手であれば当然だと思います」
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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鈴木は５月３日のヴォルフスブルク戦で右鎖骨を骨折。一時はW杯メンバー入りに黄信号が灯ったが、リハビリを経て代表に合流した。メディカルスタッフと協議したうえで６月１日からフルメニューをこなしており、この日のハーフコートゲームでも積極的にボールに絡むなど復調ぶりをうかがわせた。
「フィジカル的には100%。あとはボールの感覚と、試合の流れ的なことはあると思います。それも１週間トレーニングすれば問題ないと思います」
気候への適応にも「問題ない」という鈴木は「コンビネーションの部分を合わせる必要はありますが、あとはもうほとんど自分のコンディション。それ次第です。焦らずに上げていければいい」と戦闘準備を整えていた。
対外試合はなく“ぶっつけ本番”で挑むオランダとの初戦。その舞台への「心構えはできていますか」と聞くと、鈴木は迷うことなく”痺れるひと言”を放った。
「それは選手であれば当然だと思います」
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