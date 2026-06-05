◇第97回都市対抗野球大会2次予選近畿地区第1代表決定トーナメント1回戦 パナソニック1―4ニチダイ（2026年6月5日 大阪シティ信用金庫スタジアム）

社会人野球の都市対抗野球は5日、近畿地区第1代表決定トーナメント1回戦が行われ、今年度限りで休部するパナソニックはニチダイに1―4で敗れて黒星発進となった。

プロ注目の最速151キロ右腕・柿本晟弥が3回2/3、3失点で降板。5四球を与えるなど持ち前の制球力を発揮できなかった。

「去年よりも重圧を感じ、勝負所で失投が目立ってしまいました。これでは勝てる投手になれない。実力不足です」

球場には4人態勢を敷いた阪神などNPB10球団のスカウトが集結。スカウトのスピードガンで自己最速に並ぶ151キロを計測するも踏ん張り切れなかった。

都市対抗57度、日本選手権43度の出場を数え、元阪急・福本豊氏ら数多くのプロ野球選手も輩出した名門。休部前最後の本戦出場を懸けた予選初戦だった。

今回の敗戦で第4代表決定トーナメントに回ることになり、近畿地区に与えられる5枠中残り2枠を争うことになる。さらに本戦出場には次戦から4連勝が絶対条件となる苦しい状況に陥った中、柿本は「腕がちぎれても投げます」と気合を入れ直した。

◇柿本 晟弥（かきもと・せいや）2002年（平14）5月9日、兵庫県出身の24歳。小2から赤穂スポーツ少年団で野球を始め、赤穂中では龍野ボーイズに所属。東洋大姫路（兵庫）では2年秋から背番号1。東洋大では3年秋にリーグ戦初登板。パナソニックでは入社1年目の昨夏に都市対抗初登板。50メートル走6秒5、遠投110メートル。1メートル83、80キロ。右投げ右打ち。