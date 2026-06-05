NPB(日本野球機構)は5日の公示を発表。中日は岡林勇希選手と味谷大誠選手を1軍登録し、木下拓哉選手とボスラー選手を登録抹消しました。

岡林勇希選手は4月3日のヤクルト戦の試合中に足を気にするそぶりを見せ途中交代。その後、抹消となっていました。5月27日のファーム・ロッテ戦で実戦復帰となると、6試合に出場し1本塁打含む打率.278をマーク。センター守備でスタメン起用されるなど、攻守に調整を重ねていました。約2か月ぶりに1軍復帰となり、5連敗中のチームを救うことができるか注目です。

味谷選手は5年目の捕手。3月31日に今季初昇格するも4月13日に登録抹消され、その後、ファームで調整してきました。今季2軍では34試合に出場し打率.246、5打点を記録しています。

一方、登録抹消となった選手は11年目の捕手。今季は16試合に出場し、打率.250。5月20日の阪神戦以降は、1軍の出場がありませんでした。

またボスラー選手は2年目の助っ人外国人選手。今季は44試合に出場し打率.203、3本塁打9打点と低迷。前日のソフトバンク戦ではスタメン出場しましたが、4打数ノーヒット、3三振に終わり結果を出すことはできませんでした。