佐々木希、なめことほうれん草の味噌汁披露「健康的」「彩り綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/06/05】女優の佐々木希が6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。なめこを使った味噌汁を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳国民的女優「彩り綺麗」具材たっぷり味噌汁披露
佐々木は、「なめことほうれん草のお味噌（味噌汁の絵文字）」と言葉を添え、鍋で調理中の味噌汁の写真を投稿。なめこと色鮮やかなほうれん草をたっぷりと入れて仕上げた1品を披露した。また「味噌汁は、毎日でも飲みたい」とも記している。
この投稿に、ファンからは「なめことほうれん草の組み合わせ最高」「健康的」「彩り綺麗」「体にも心にも優しい」「毎日飲みたくなる気持ちに共感」「栄養満点」「早速真似したくなる組み合わせ」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】38歳国民的女優「彩り綺麗」具材たっぷり味噌汁披露
◆佐々木希、なめこ使った手作り味噌汁披露
佐々木は、「なめことほうれん草のお味噌（味噌汁の絵文字）」と言葉を添え、鍋で調理中の味噌汁の写真を投稿。なめこと色鮮やかなほうれん草をたっぷりと入れて仕上げた1品を披露した。また「味噌汁は、毎日でも飲みたい」とも記している。
◆佐々木希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「なめことほうれん草の組み合わせ最高」「健康的」「彩り綺麗」「体にも心にも優しい」「毎日飲みたくなる気持ちに共感」「栄養満点」「早速真似したくなる組み合わせ」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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