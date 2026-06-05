テレビ東京は５日、同局の「種から植えるＴＶ」（日曜・前１１時半）で番組の視聴者向けプレゼントの未発送があったことを発表し、謝罪した。

同局は、同番組に関して「視聴者プレゼントの抽選および発送が一定の期間、行われていなかったことが判明しました」と説明。「ご応募いただいた視聴者の皆様に深くお詫（わ）び申し上げます」と謝罪した。

毎週の当選者選定とプレゼント発送が行われていなかった期間は「２０２２年６月から２０２６年３月までの放送回について、大半の期間で発送が行われていませんでした。該当する放送回数は計１７０回、１７００名様分となります」とした。さらに、２２年６〜９月、２３年４月〜２４年２月、同年４月〜９月の放送分について「応募データがシステムの設定によって自動消去されていた期間がありました」とシステム上の問題が生じていたことも明かした。

一連の事態について「当社の担当部署のミスとチェック体制の不備が原因」とした。今後の対応について、再発防止に努めるとともに「応募データが現存している期間分について、当選枠を本来の３倍に拡大し、相当分の賞品（３０００円のＱＵＯカード）をご用意し、抽選・発送を行います」と改めて視聴者プレゼントの募集を実施することを明かした。