長女への暴行容疑で現行犯逮捕され、巨人の監督を辞任した阿部慎之助氏。暴力は許されるものではなく、再起を期すなら反省と雌伏の時を経なくてはならないだろう。阿部氏が思い出すべきは、かつての窮地のことではないか。

【写真】「宅配屋シンちゃん」騒動 阿部慎之助氏がかつて報じられた激撮スクープの誌面

「届け物のため、帰宅途中に女性の自宅に寄った」と説明

「家族と球団関係者に多大なるご迷惑をおかけしました」──現役選手で巨人の主将だった阿部氏がそうお詫びしたのは、2012年8月のことだった。

当時の巨人は3年ぶりのリーグ制覇をかけたペナントレースの最中。阿部氏は好調な打撃でチームを牽引する一方、試合後にグラビアアイドルと逢瀬を重ねていた。「週刊ポスト」はその現場を3夜連続で激撮し、〈巨人・阿部慎之助とGカップアイドル「不倫の配球」〉と題して報じた（2012年8月17・24日号）。

冒頭の発言は「週刊ポスト」スクープを受けてのコメントだが、密会現場を写真付きで報じられたことをめぐっては「交際の事実は一切ありません」と完全否定していた。

当時の阿部氏には2006年に結婚した元モデルの妻との間に4歳と2歳の2女がおり、2012年1月には長男が誕生したばかりだった。そんななか「週刊ポスト」が詳報した3夜連続密会の取材で、とりわけ驚かされたのは1日目の様子だ。

その日、東京ドームでの対DeNA戦で勝ち越しタイムリーを放つなど勝利に貢献した阿部氏が、試合後に運転手付きのワンボックスカーで向かった先はお相手のグラビアアイドルが住む都内マンション。

しかし、停まった車から出てきたのはキャップにTシャツ、チノパンにスニーカー姿で段ボール箱を抱えた大柄の男性だった。当時その姿を見た「週刊ポスト」記者は、

「あれっ、宅配屋さん？」

と思わず声を上げたが、正体は阿部氏。"宅配屋シンちゃん"は段ボールを抱えたままガードレールをまたぎ、顔を隠すようにマンションの中へ──。

翌日と翌々日も阿部氏の逢瀬をキャッチしたが、直撃取材に本人は答えず。後日、球団は本誌取材に女性は「友人のひとり」であり、"宅配屋シンちゃん"の姿は「試合終了後、届け物のため、帰宅途中に女性の自宅に寄った」ためのものである旨を回答していた。

家族関係を決定的に悪化させずに済んだ理由

阿部氏をよく知る当時の巨人担当記者が言う。

「阿部氏の妻は球団関係者からの評判もいいよくできた人で、"土下座して結婚してもらった"とのことで頭が上がらない様子だった。独身時代は自主トレ仲間の坂本勇人や長野久義らと派手に遊んでいたが、結婚後は妻に逃げられたくないからと遊びをやめ、目立つことはしないようになった」

そうしたなかでGカップアイドルとの関係を本誌が報じたわけだが、ある球団関係者は当時の経過をこう振り返る。

「写真まで撮られたのに、報道陣だけでなく球団にも『共通の知人を交えての友人のひとり』『交際の事実は一切なかった』と一貫して否定した。その説明を皆が信じたかはさておき、あの時の阿部は、自らの成績で話題を打ち消してみせた。騒ぎを起こしたことについては家族に平謝りしたとも聞きますが、本業での大活躍もあってか家族関係を決定的に悪化させずに済んだといいます」

"宅配屋シンちゃん"の2012年当時は巨人がチームとしても崖っぷちだった。

「原辰徳監督はV逸なら1年での契約解除もある条件付き2年契約を結んでおり、正念場のチームを引っ張ったのが4番で主将の阿部だった。不倫報道後も踏ん張りを見せ、8月も翌9月も月間MVPを獲得。リーグ優勝と日本一に貢献し、個人としても首位打者、打点王などのタイトルを手にしています」（同前）

逆境をものともしない活躍にはチームメイトの支えもあったようだ。

「グアムでの合同自主トレに坂本や長野、大田泰示ら後輩を誘ったことがきっかけで『チーム阿部』が結成され、自主トレ先の食費や宿泊代をすべて阿部が負担するなど面倒見がよく非常に人望が厚かった。そんなリーダーを庇う者はいても、悪口を言うナインはいなかった」（スポーツジャーナリスト）

まずは家族の信頼を取り戻しての再出発を

ただ、本業の活躍で挽回したことが本当によかったのかは、考えさせられる問題だ。今回の事件では、都内の自宅で2人の娘がケンカを始め、阿部氏がそれを止めた際に18歳の長女から言い返されたことに腹を立てて投げ飛ばしたという。辞任会見で代理人が読み上げた長女の手紙には、父とはすでに仲直りしたとも記されていたが、大きな騒動を受けて家族との絆を築き直さなくてはならないのはたしかだろう。今回はまず、家族の信頼を取り戻しての再出発が求められるはずだ。

現役生活の晩年、捕手から一塁手へのコンバートなどを経て、徐々にスタメンから外れるようになった窮地では「自身の経験を詰め込んだ"阿部ノート"で後輩キャッチャー・小林誠司の育成に取り組むなど指導者としての道を意識するようになった」（同前）という経過があるが、苦境から前を向いて次の道を探れたのは、家族の支えもあったからだろう。現に2019年の現役引退セレモニーでは、花束を持って3人の子供と一緒にグラウンドを一周している。

今回、任期途中での辞任となったが、再起へ叱咤する声も出ている。球界のご意見番で巨人OBの広岡達朗氏は「いかなる理由があろうとも暴力は許されない。だが、それが問われたことをきっかけに考えを変えることはできるはずだ」と語る。

「野球についても、勉強の機会をもらったと思えばいい。たとえば米国に行って勉強する。球団もひとりで行ってこいと送り出してやるべき。期間を定めず、もちろん通訳もいらないですよ。そうして勉強して、再びユニフォームを着られるようにすればいい」

"宅配屋シンちゃん"の頃に見せた踏ん張りを、もう一度見せられるか。

※週刊ポスト2026年6月19日号