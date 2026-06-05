日弁連の52ある単位会のうち少なくとも8つで、司法修習78期の新人弁護士が0人であることが分かった。例年どおり大都市圏に集中した形だ。

2026年4月30日時点での日弁連登録データに基づき、弁護士登録番号が該当する1382人について、弁護士ドットコムが集計した。

ただし、登録番号からの推計のため、78期以前の元裁判官や元検察官らも一部含まれている可能性がある。

●6割超が東京3会へ

78期の弁護士は3月25日に司法修習を終えた。0人だったのは以下の8単位会だ。

・釧路

・山形県

・秋田

・山口県

・島根県

・徳島

・高知

・長崎県

このほか、1人という単位会も12あり、単位会の38.5%が「新人ゼロワン」という結果になった。前述のとおり、「ヤメ検」「ヤメ判」なども含んだ数字のため、実際にはもっと多い可能性もある。

逆に人数が多かった上位5単位会は以下のとおり。

・第一東京：355人

・東京：282人

・第二東京：255人

・大阪：173人

・愛知県：58人

東京3会で全体の64.5%、トップ5で同81.3%を占める結果となった。大都市圏への集中具合がわかる。

●企業法務人気で大都市集中？ インハウスの躍進も目立つ

所属事務所別のトップ10は以下のとおり。

・ベリーベスト法律事務所：66人

・西村あさひ法律事務所・外国法共同事業：64人

・森・濱田松本法律事務所外国法共同事業：58人

・インハウス：54人

・長島・大野・常松法律事務所：52人

・TMI総合法律事務所：49人

・アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業：46人

・弁護士法人ALG＆Associates：17人

・弁護士法人Authense法律事務所：14人

トップは、ベリーベスト法律事務所だった。一方、5大と呼ばれる大事務所に計269人（19.5%）が入所しており、企業法務人気の高さが都市部への集中を招いていると見られる。

興味深いのは、インハウスロイヤー（組織内弁護士）と見られる弁護士が54人いること。企業所属のまま試験に受かったケースもあるため一概には言えないが、新卒インハウスが一般的な選択肢になっていることが考えられる。