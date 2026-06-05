テレビ東京は5日、同局の「種から植えるTV」(日曜前11・30)において、視聴者プレゼントの抽選と発送を行っていなかったと公表し、謝罪した。約4年間に渡り、1700人分が未発送となっていたという。

テレビ東京は「この度、当社が放送している番組『種から植えるTV』（毎週日曜日、午前11時30分放送）において、視聴者プレゼントの抽選および発送が一定の期間、行われていなかったことが判明しました」と公表し、「ご応募いただいた視聴者の皆様に深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

一連の経緯について「今回の事態は、当社の担当部署のミスとチェック体制の不備が原因」と説明した。

同社によると、応募者の中から毎週当選者を選定しプレゼントを発送すべきところ、2022年6月から2026年3月までの放送回について、大半の期間で発送が行われいなかった。該当する放送回数は計170回、1700人という。

今後の対応について、応募データが現存している期間分について、当選枠を本来の3倍に拡大し、相当分の賞品（3000円のQUOカード)を用意して抽選・発送する。また、応募データが削除されていた期間につきましても、同様に3倍の当選枠の賞品（商品同じ）を用意するという。

また、再発防止について「関係部署において、抽選および発送の実施状況を組織的に確認・チェックするフローを新たに

設け、管理体制を強化」「プレゼントの発送が適切になされているか、同社の全てのプレゼント企画において、定期的な検証を実施」するとし、「改めまして、ご応募いただいた視聴者の皆様、番組関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます」と謝罪した。